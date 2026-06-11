Καρκίνος προστάτη: Τα νέα περιστατικά θα υπερδιπλασιαστούν έως το 2040 – Αναμένεται «έκρηξη» στους θανάτους κατά 85%
Καρκίνος προστάτη: Τα νέα περιστατικά θα υπερδιπλασιαστούν έως το 2040 – Αναμένεται «έκρηξη» στους θανάτους κατά 85%
Στην Ελλάδα, καταγράφονται κάθε χρόνο περισσότερες από 7.000 νέες διαγνώσεις καρκίνου του προστάτη - Ποιες είναι οι σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις που καταγράφονται διεθνώς στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη (World Prostate Cancer Day), η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, αναδεικνύει τις σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις που καταγράφονται διεθνώς στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες οργανώνουν τις πολιτικές δημόσιας υγείας για τον συχνότερο καρκίνο των ανδρών.
Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί σήμερα έναν από τους συχνότερους καρκίνους στους άνδρες σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως και μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, αριθμός των νέων περιστατικών αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί έως το 2040, ξεπερνώντας τα 2,9 εκατομμύρια περιστατικά ετησίως, ενώ σημαντική αύξηση αναμένεται και στη θνησιμότητα που σχετίζονται με τη νόσο. Εκτιμάται ότι οι θάνατοι θα αυξηθούν κατά περίπου 85%, προσεγγίζοντας τις 700.000 ετησίως. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη γήρανση του πληθυσμού και στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης παγκοσμίως.
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Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί σήμερα έναν από τους συχνότερους καρκίνους στους άνδρες σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως και μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, αριθμός των νέων περιστατικών αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί έως το 2040, ξεπερνώντας τα 2,9 εκατομμύρια περιστατικά ετησίως, ενώ σημαντική αύξηση αναμένεται και στη θνησιμότητα που σχετίζονται με τη νόσο. Εκτιμάται ότι οι θάνατοι θα αυξηθούν κατά περίπου 85%, προσεγγίζοντας τις 700.000 ετησίως. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη γήρανση του πληθυσμού και στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης παγκοσμίως.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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