Καρκίνος προστάτη: Τα νέα περιστατικά θα υπερδιπλασιαστούν έως το 2040 – Αναμένεται «έκρηξη» στους θανάτους κατά 85%

Στην Ελλάδα, καταγράφονται κάθε χρόνο περισσότερες από 7.000 νέες διαγνώσεις καρκίνου του προστάτη - Ποιες είναι οι σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις που καταγράφονται διεθνώς στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της νόσου