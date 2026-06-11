Πόσο εύκολη είναι η παραπομπή σε ειδικό γιατρό; Οι προσωπικοί γιατροί που κάνουν δοκιμές στο σύστημα της HΔYΚΑ απαντούν
Πόσο εύκολη είναι η παραπομπή σε ειδικό γιατρό; Οι προσωπικοί γιατροί που κάνουν δοκιμές στο σύστημα της HΔYΚΑ απαντούν
Σε φάση δοκιμών είναι το σύστημα παραπομπών, με το οποίο η πρόσβαση σε ειδικούς γιατρούς, για παράδειγμα καρδιολόγους, θα γίνεται μέσω παραπεμπτικού από τον Προσωπικό Γιατρό
Πιο κοντά στην υλοποίηση είναι το σύστημα των παραπομπών από τον Προσωπικό Γιατρό σε ειδικούς γιατρούς, για παράδειγμα καρδιολόγους, πνευμονολόγους, κ.ό.κ, μεταρρύθμιση που έχει νομοθετηθεί από το 2022 και στην οποία πρόσφατα επανήλθε το Υπουργείο Υγείας με εγκύκλιό του.
Αυτές τις ημέρες και έως το τέλος του μήνα γιατροί εθελοντές δοκιμάζουν την πλατφόρμα από την οποία εκδίδονται τα παραπεμπτικά, ένα ψηφιακό έργο που «τρέχουν» ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) μέσω του γραφείου του στην Αθήνα με την ΗΔΥΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης).
«H πρώτη παραπομπή μου, σε τακτική βάση, ασθενούς μου προς εξειδικευμένη φροντίδα, μέσω της πιλοτικής πλατφόρμας της HΔYΚΑ είναι γεγονός! Ένα ακόμα βήμα προς ένα ορθολογικότερο σύστημα υγείας! Πρώτες εντυπώσεις: πολύ εύχρηση εφαρμογή για τον Προσωπικό Ιατρό και τους γιατρούς της ΠΦΥ γενικότερα!», έγραψε σε ανάρτησή του ο γενικός οικογενειακός γιατρός, κ. Ευάγγελος Φραγκούλης, κοινοποιώντας το πρώτο παραπεμπτικό που εξέδωσε.
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Αυτές τις ημέρες και έως το τέλος του μήνα γιατροί εθελοντές δοκιμάζουν την πλατφόρμα από την οποία εκδίδονται τα παραπεμπτικά, ένα ψηφιακό έργο που «τρέχουν» ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) μέσω του γραφείου του στην Αθήνα με την ΗΔΥΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης).
«H πρώτη παραπομπή μου, σε τακτική βάση, ασθενούς μου προς εξειδικευμένη φροντίδα, μέσω της πιλοτικής πλατφόρμας της HΔYΚΑ είναι γεγονός! Ένα ακόμα βήμα προς ένα ορθολογικότερο σύστημα υγείας! Πρώτες εντυπώσεις: πολύ εύχρηση εφαρμογή για τον Προσωπικό Ιατρό και τους γιατρούς της ΠΦΥ γενικότερα!», έγραψε σε ανάρτησή του ο γενικός οικογενειακός γιατρός, κ. Ευάγγελος Φραγκούλης, κοινοποιώντας το πρώτο παραπεμπτικό που εξέδωσε.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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