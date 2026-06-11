Γιατί ο καλοκαιρινός ήλιος δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες μας σε βιταμίνη D
Γιατί ο καλοκαιρινός ήλιος δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες μας σε βιταμίνη D
Αρκούν λίγες εβδομάδες καλοκαιρινής ηλιοφάνειας για να αναπληρώσουν τα αποθέματα βιταμίνης D του οργανισμού; Νεότερη μελέτη απαντά αρνητικά, ανατρέποντας τις μέχρι τώρα θεωρίες
Η πεποίθηση ότι λίγες εβδομάδες καλοκαιρινής ηλιοφάνειας αρκούν για να αναπληρώσουν τα αποθέματα βιταμίνης D του οργανισμού φαίνεται πως δεν ισχύει – τουλάχιστον όχι για όλους. Νέα βρετανική μελέτη αποκαλύπτει ότι πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα της πολύτιμης βιταμίνης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ακόμη και μετά το καλοκαίρι.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Human Nutrition and Exercise Research Centre του Πανεπιστημίου Newcastle και δημοσιεύθηκε στο European Journal of Clinical Nutrition. Οι ερευνητές ανέλυσαν τα επίπεδα βιταμίνης D σε σχεδόν 300 κατοίκους της βόρειας Βρετανίας, εστιάζοντας σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών και σε ανθρώπους από εθνοτικές μειονότητες.
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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Human Nutrition and Exercise Research Centre του Πανεπιστημίου Newcastle και δημοσιεύθηκε στο European Journal of Clinical Nutrition. Οι ερευνητές ανέλυσαν τα επίπεδα βιταμίνης D σε σχεδόν 300 κατοίκους της βόρειας Βρετανίας, εστιάζοντας σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών και σε ανθρώπους από εθνοτικές μειονότητες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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