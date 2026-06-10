Δύο παράδοξες τεχνικές περπατήματος που ανακουφίζουν τον πόνο σε γόνατα και φτέρνες
Δύο παράδοξες τεχνικές περπατήματος που ανακουφίζουν τον πόνο σε γόνατα και φτέρνες
Πόνος στο γόνατο ή τη φτέρνα; Μια φυσικοθεραπεύτρια προτείνει δύο απλές τεχνικές περπατήματος που μπορεί να μειώσουν τη δυσφορία και να κάνουν την κίνηση πιο άνετη
Μικροί και μεγάλοι έχουν πλέον σε ένα μεγάλο βαθμό ενσωματώσει τη σωματική δραστηριότητα στην καθημερινή τους ρουτίνα. Στις μεγαλύτερες ηλικίες, η πιο εύκολη και πρακτική άσκηση που προτιμάται είναι το περπάτημα. Ωστόσο, ακόμα και αυτή η απλή κίνηση πολλές φορές αποφεύγεται, λόγω του πόνου στο γόνατο ή της πελματιαίας απονευρωσίτιδας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και μερικά βήματα γίνονται με δυσκολία.
Για τη μείωση του πόνου, η φυσικοθεραπεύτρια Δρ Milica McDowell, συν-συγγραφέας του βιβλίου «Walk: Your Life Depends On It» προτείνει δύο απλές αλλά κάπως ασυνήθιστες τεχνικές περπατήματος που μπορεί να βοηθήσουν: το περπάτημα προς τα πίσω και το περπάτημα ξυπόλυτοι.
Ανάποδο περπάτημα για τα γόνατα
Σύμφωνα με τη Δρ McDowell, το περπάτημα προς τα πίσω μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα που αντιμετωπίζουν πόνο στο γόνατο. «Συχνά, τα άτομα που έχουν πόνο στο γόνατο έχουν αδυναμία στους τετρακέφαλους μύες ή στον κορμό τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για τη μείωση του πόνου, η φυσικοθεραπεύτρια Δρ Milica McDowell, συν-συγγραφέας του βιβλίου «Walk: Your Life Depends On It» προτείνει δύο απλές αλλά κάπως ασυνήθιστες τεχνικές περπατήματος που μπορεί να βοηθήσουν: το περπάτημα προς τα πίσω και το περπάτημα ξυπόλυτοι.
Ανάποδο περπάτημα για τα γόνατα
Σύμφωνα με τη Δρ McDowell, το περπάτημα προς τα πίσω μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για άτομα που αντιμετωπίζουν πόνο στο γόνατο. «Συχνά, τα άτομα που έχουν πόνο στο γόνατο έχουν αδυναμία στους τετρακέφαλους μύες ή στον κορμό τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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