Δύο παράδοξες τεχνικές περπατήματος που ανακουφίζουν τον πόνο σε γόνατα και φτέρνες

Πόνος στο γόνατο ή τη φτέρνα; Μια φυσικοθεραπεύτρια προτείνει δύο απλές τεχνικές περπατήματος που μπορεί να μειώσουν τη δυσφορία και να κάνουν την κίνηση πιο άνετη