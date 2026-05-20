Γρίπη των πτηνών: Δωρεάν εμβολιασμός σε 27 κέντρα σε όλη τη χώρα – Ποιους αφορά

Πρόγραμμα προληπτικού εμβολιασμού έναντι της γρίπης των πτηνών υλοποιεί από τον Φεβρουάριο του 2026 ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), απευθύνοντας κάλεσμα σε εργαζόμενους που, λόγω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, έχουν αυξημένη πιθανότητα έκθεσης στον ιό.

Ο εμβολιασμός αφορά αποκλειστικά άτομα με επαγγελματική έκθεση σε πτηνά ή γουνοφόρα θηλαστικά, όπως μινκ, και παρέχεται δωρεάν. Το εμβόλιο χορηγείται σε δύο δόσεις, με τη δεύτερη να ακολουθεί έναν μήνα μετά την πρώτη.



