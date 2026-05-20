Μούρα, μήλα και ένα φλιτζάνι κακάο «φρενάρουν» την πρόωρη γήρανση – «Κλειδί» οι πολυφαινόλες
Φρούτα και ροφήματα πλούσια σε αντιοξειδωτικές πολυφαινόλες φαίνεται ότι κρατούν το μυστικό της αντιγήρανσης
Η καθημερινή κατανάλωση φρούτων και ενός φλιτζανιού καφέ μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο πρόωρης γήρανσης, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα. Η προσοχή των ερευνητών εστιάστηκε σε τρόφιμα πλούσια σε πολυφαινόλες, όπως τα μούρα, τα μήλα, ο καφές, το κακάο και το τσάι.
Οι ουσίες αυτές είναι γνωστές για τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους, όμως η συγκεκριμένη μελέτη δείχνει ότι συνδέονται επίσης με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης κοντών τελομερών. Τα τελομερή είναι τα προστατευτικά άκρα του DNA που βοηθούν στη διατήρηση της σταθερότητας των χρωμοσωμάτων. Όταν μειώνονται σε μέγεθος, τα κύτταρα γερνούν πιο γρήγορα και καταστρέφονται.
