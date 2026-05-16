Το ChatGPT στο εδώλιο μετά τον θάνατο 19χρονου από υπερβολική δόση ουσιών

Μία νέα αγωγή στις ΗΠΑ ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Οι γονείς του 19χρονου Sam Nelson κατέθεσαν αγωγή κατά της OpenAI και του διευθύνοντος συμβούλου της, Sam Altman, σε δικαστήριο της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι το ChatGPT έδωσε στον γιο τους συμβουλές που συνέβαλαν στον θάνατό του από υπερβολική δόση μετά από συνδυασμό ουσιών.

Σύμφωνα με το Reuters, η οικογένεια ισχυρίζεται ότι ο 19χρονος χρησιμοποιούσε το chatbot για να ρωτήσει σχετικά με συνδυασμούς ουσιών. Στην αγωγή αναφέρεται ότι το ChatGPT τον ενθάρρυνε να λάβει συνταγογραφούμενο αγχολυτικό φάρμακο για να αντιμετωπίσει ναυτία που σχετιζόταν με τη χρήση kratom, ενός φυτικού προϊόντος με οπιοειδή δράση. Ο συνδυασμός με αλκοόλ φέρεται, σύμφωνα με την αγωγή, να οδήγησε στον θάνατό του τον Μάιο του 2025.



