Νέο μοντέλο χρηματοδότησης Υγείας μειώνει τα κόστη και καταργεί την «διπλή ασφάλιση»
Νέο μοντέλο χρηματοδότησης Υγείας μειώνει τα κόστη και καταργεί την «διπλή ασφάλιση»
Η Ελλάδα έχει τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικοί εξηγούν πώς προκύπτει το καθεστώς «διπλής ασφάλισης», προτείνοντας σημαντικές λύσεις προς όφελος του πολίτη
*Γράφει ο κ. Νίκος Πολύζος, Καθηγητής Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μαζί με την επιστημονική ομάδα του Πα.Πει., αποτελούμενη από τον κ. Μιλτιάδη Νεκτάριο, Ομότιμο Καθηγητή Ασφάλισης του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πα.Πει., τον κ. Πάνο Ξένο, Επίκουρο Καθηγητή Ασφαλιστικής Επιστήμης του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πα.Πει., τον κ. Γιώργο Μαυριδόγλου, λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και τον κ. Στέφανο Καρακόλια, ακαδημαϊκό υπότροφο στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο επίπεδο ιδιωτικής δαπάνης υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (39% στο 2024), με τις άμεσες πληρωμές των νοικοκυριών (out-of-pocket) να υπερβαίνουν κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (34% έναντι 14%). Παρά την ύπαρξη καθολικής δημόσιας ασφάλισης, το σύστημα χαρακτηρίζεται από ένα άτυπο καθεστώς «διπλής ασφάλισης», όπου τα νοικοκυριά καλούνται να χρηματοδοτούν εκ νέου υπηρεσίες που εμπίπτουν ήδη στο δημόσιο πακέτο παροχών. Η εθελοντική ιδιωτική ασφάλιση (5%) λειτουργεί κυρίως «επικαλυπτικά», βελτιώνοντας την πρόσβαση, χωρίς να μειώνει συστηματικά τις άμεσες πληρωμές.
Το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί συγκυριακή απόκλιση, αλλά δομικό χαρακτηριστικό του συστήματος χρηματοδότησης, αντανακλώντας κενά στην κάλυψη, συμμετοχές κόστους και περιορισμούς στη διαθεσιμότητα δημοσίως χρηματοδοτούμενων υπηρεσιών. Η συνέπεια είναι διττή: αφενός, υπονομεύεται η οικονομική προστασία των πολιτών, με αυξημένο κίνδυνο καταστροφικών δαπανών, και αφετέρου ενισχύονται οι ανισότητες στην πρόσβαση, καθώς το βάρος «μετακυλίεται» δυσανάλογα στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.
Η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο επίπεδο ιδιωτικής δαπάνης υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (39% στο 2024), με τις άμεσες πληρωμές των νοικοκυριών (out-of-pocket) να υπερβαίνουν κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (34% έναντι 14%). Παρά την ύπαρξη καθολικής δημόσιας ασφάλισης, το σύστημα χαρακτηρίζεται από ένα άτυπο καθεστώς «διπλής ασφάλισης», όπου τα νοικοκυριά καλούνται να χρηματοδοτούν εκ νέου υπηρεσίες που εμπίπτουν ήδη στο δημόσιο πακέτο παροχών. Η εθελοντική ιδιωτική ασφάλιση (5%) λειτουργεί κυρίως «επικαλυπτικά», βελτιώνοντας την πρόσβαση, χωρίς να μειώνει συστηματικά τις άμεσες πληρωμές.
Το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί συγκυριακή απόκλιση, αλλά δομικό χαρακτηριστικό του συστήματος χρηματοδότησης, αντανακλώντας κενά στην κάλυψη, συμμετοχές κόστους και περιορισμούς στη διαθεσιμότητα δημοσίως χρηματοδοτούμενων υπηρεσιών. Η συνέπεια είναι διττή: αφενός, υπονομεύεται η οικονομική προστασία των πολιτών, με αυξημένο κίνδυνο καταστροφικών δαπανών, και αφετέρου ενισχύονται οι ανισότητες στην πρόσβαση, καθώς το βάρος «μετακυλίεται» δυσανάλογα στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
