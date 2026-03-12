Σιωπηρή επιδημία η μη προσήλωση στη θεραπεία – Η νέα πλατφόρμα στήριξης των ασθενών
Σιωπηρή επιδημία η μη προσήλωση στη θεραπεία – Η νέα πλατφόρμα στήριξης των ασθενών
Η νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα https://akolouthotinagogi.gr/ στοχεύει να ενισχύσει την ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή των ασθενών, συμβάλλοντας στη συνέπεια στη θεραπεία
Μείζον ζήτημα για τη Δημόσια Υγεία αποτελεί η χαμηλή προσήλωση των ασθενών στη θεραπεία τους, η οποία εξελίσσεται σε μια σιωπηρή επιδημία. Η ασυνέπεια και η αδυναμία από τους χρόνιους ασθενείς να ακολουθούν πιστά και σύμφωνα με τις οδηγίες την αγωγή τους είναι ένα κοινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και οι θεράποντες γιατροί τους, με άμεσο υγειονομικό και οικονομικό αντίκτυπο.
Η ενδυνάμωση και η υποστήριξη των ασθενών προκειμένου να βελτιώσουν την προσήλωση στη θεραπευτική αγωγή κρίνονται κομβικής σημασίας. Η αδυναμία προσήλωσης στην θεραπεία συναντάται συχνά σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία αφορούν σε ένα σημαντικό μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Η περιορισμένη κατανόηση της νόσου και της θεραπείας οδηγεί σε διακοπή της αγωγής, κακές καθημερινές συνήθειες και επιπλοκές που θα μπορούσαν να έχουν αποτραπεί, αυξάνοντας τόσο το ανθρώπινο όσο και το οικονομικό κόστος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ενδυνάμωση και η υποστήριξη των ασθενών προκειμένου να βελτιώσουν την προσήλωση στη θεραπευτική αγωγή κρίνονται κομβικής σημασίας. Η αδυναμία προσήλωσης στην θεραπεία συναντάται συχνά σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία αφορούν σε ένα σημαντικό μέρος του ελληνικού πληθυσμού. Η περιορισμένη κατανόηση της νόσου και της θεραπείας οδηγεί σε διακοπή της αγωγής, κακές καθημερινές συνήθειες και επιπλοκές που θα μπορούσαν να έχουν αποτραπεί, αυξάνοντας τόσο το ανθρώπινο όσο και το οικονομικό κόστος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα