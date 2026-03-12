Σιωπηρή επιδημία η μη προσήλωση στη θεραπεία – Η νέα πλατφόρμα στήριξης των ασθενών

Η νέα εκπαιδευτική πλατφόρμα https://akolouthotinagogi.gr/ στοχεύει να ενισχύσει την ενημέρωση και την ενεργή συμμετοχή των ασθενών, συμβάλλοντας στη συνέπεια στη θεραπεία