Ας μιλήσουμε για την εμμηνόπαυση – Ένα ταξίδι στο χρόνο για τη γυναικεία υγεία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, ένα ταξίδι μέσα στον χρόνο για το πώς η κοινωνία αντιμετώπισε -κι επιτέλους αρχίζει να κατανοεί- την εμμηνόπαυση, ένα από τα πιο φυσικά στάδια της γυναικείας ζωής