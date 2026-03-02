Φυματίωση: Η ιστορία της νόσου είναι η ιστορία της χώρας μας – Το ygeiamou στο Μουσείο «ΣΩΤΗΡΙΑ»
Φυματίωση: Η ιστορία της νόσου είναι η ιστορία της χώρας μας – Το ygeiamou στο Μουσείο «ΣΩΤΗΡΙΑ»
Το νοσοκομείο «Σωτηρία» ιδρύθηκε για να αντιμετωπίσει τη φυματίωση — τη βαριά μεταδοτική νόσο που σημάδεψε τον 19ο και 20ό αιώνα, γνωστή ως φθίση ή χτικιό. Στο Μουσείο, που άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό πριν από μερικές εβδομάδες, ζωντανεύει όχι μόνο η ιστορία της Ιατρικής, αλλά και της ίδιας της Ελλάδας
Δίπλα στη διαρκή βοή της λεωφόρου Μεσογείων, στην Αττική, εκεί όπου οχήματα και άνθρωποι κινούνται ασταμάτητα, το Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «ΣΩΤΗΡΙΑ» μοιάζει να αντιστέκεται στον χρόνο με έναν τρόπο παράξενα ήρεμο: ένας πνεύμονας πρασίνου που κρατά μέσα του μνήμη.
Το «ΣΩΤΗΡΙΑ» δεν είναι απλώς ένα εμβληματικό δημόσιο νοσοκομείο. Είναι η ζωντανή ιστορία μιας ασθένειας — της φυματίωσης — και ταυτόχρονα η ιστορία μιας χώρας, της Ελλάδας. Μια ιστορία γραμμένη σε θαλάμους και παραπήγματα, σε μπαλκόνια αεροθεραπείας και επώδυνες επεμβάσεις, σε επιστολές που δεν στάλθηκαν ποτέ και σε ανάσες που αναμετρήθηκαν με τον θάνατο. Αυτή η ιστορία απέκτησε πλέον μόνιμη στέγη στο Μουσείο «ΣΩΤΗΡΙΑ».
Λίγες ημέρες μετά τα εγκαίνιά του, στις αρχές Φεβρουαρίου, το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ βρέθηκε στο Μουσείο. Συγκεκριμένα, στο Στρατιωτικό Περίπτερο, όπου πολυάριθμα εκθέματα, τεκμήρια και αρχειακό υλικό εκτίθενται σε εννέα αίθουσες, μας υποδέχθηκαν η διοικήτρια του «ΣΩΤΗΡΙΑ», κυρία Ελένη Μιχαλάκη, ο πρόεδρος της Επιτροπής για το Μουσείο και Διευθυντής ΕΣΥ στην 7η Πνευμονολογική Κλινική και Κέντρο Άσθματος, κ. Ελευθέριος Ζέρβας, η αρχαιολόγος-μουσειολόγος κυρία Ασημίνα Γρηγορίου και η κυρία Χριστίνα Στούρη, διοικητική εργαζόμενη και ένα από τα τρία ιδρυτικά μέλη της Επιτροπής. Η ικανοποίηση και η περηφάνια τους για τη δημιουργία του Μουσείου είναι εμφανείς καθώς μιλούν για τη μακρά, δύσκολη και κυρίως εθελοντική διαδρομή που μεσολάβησε από την έμπνευσή του — το 2005, με πρωτεργάτη τον συνταξιούχο σήμερα πνευμονολόγο κ. Μιχάλη Τουμπή — έως την ολοκλήρωσή του το 2026. Σημαντική υπήρξε η συμβολή της Περιφέρειας Αττικής, με τη χρηματοδότηση (2,5 εκατ. ευρώ) της οποίας δημιουργήθηκε το Μουσείο.
