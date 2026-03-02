Φυματίωση: Η ιστορία της νόσου είναι η ιστορία της χώρας μας – Το ygeiamou στο Μουσείο «ΣΩΤΗΡΙΑ»

Το νοσοκομείο «Σωτηρία» ιδρύθηκε για να αντιμετωπίσει τη φυματίωση — τη βαριά μεταδοτική νόσο που σημάδεψε τον 19ο και 20ό αιώνα, γνωστή ως φθίση ή χτικιό. Στο Μουσείο, που άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό πριν από μερικές εβδομάδες, ζωντανεύει όχι μόνο η ιστορία της Ιατρικής, αλλά και της ίδιας της Ελλάδας