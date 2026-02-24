Τι είναι η νόσος Lyme – Ενημερωθείτε

Από το 2012 έως σήμερα, η Μπέλα Χαντίντ ζει με τις επιπτώσεις της νόσου Lyme. Ποια είναι τα συμπτώματα, πώς μεταδίδεται και τι συστήνουν οι ειδικοί για πρόληψη και θεραπεία