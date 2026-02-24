Τι είναι η νόσος Lyme – Ενημερωθείτε
Από το 2012 έως σήμερα, η Μπέλα Χαντίντ ζει με τις επιπτώσεις της νόσου Lyme. Ποια είναι τα συμπτώματα, πώς μεταδίδεται και τι συστήνουν οι ειδικοί για πρόληψη και θεραπεία

Βίκυ Βενιού
Η Μπέλα Χαντίντ ζει εδώ και χρόνια με τις συνέπειες της νόσου Lyme, μιας λοίμωξης που άλλαξε δραστικά την καθημερινότητά της. Η διάγνωση έγινε το 2012 και από τότε έχει βρεθεί αντιμέτωπη με επαναλαμβανόμενα επεισόδια επιδείνωσης, ενώ έχει νοσηλευθεί τουλάχιστον δύο φορές, το 2023 και πριν από λίγους μήνες, τον Σεπτέμβριο του 2025.

Το μοντέλο έχει περιγράψει την εμπειρία ως ένα «αόρατο μαρτύριο», εξηγώντας ότι ακόμη και απλές δραστηριότητες, όπως η προσωπική υγιεινή ή η προετοιμασία του πρωινού, μπορεί να αποτελούν πρόκληση. Ανάμεσα στα συμπτώματα που έχει αναφέρει είναι οι έντονοι πονοκέφαλοι, η θολή όραση, η ευαισθησία στο φως και στους ήχους, οι φλεγμονές και οι πόνοι στις αρθρώσεις.

Τι είναι η νόσος Lyme

Βίκυ Βενιού
