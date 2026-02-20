Οι ενέσεις αδυνατίσματος «μικραίνουν» τις μερίδες φαγητού στις ΗΠΑ

Η εποχή των «supersize» πιάτων στις ΗΠΑ φαίνεται να φτάνει στο τέλος της - Υπό την πίεση του κόστους ζωής και των αλλαγών στις διατροφικές τάσεις, τα εστιατόρια μειώνουν τις μερίδες, σηματοδοτώντας μια βαθύτερη πολιτισμική και οικονομική μετατόπιση