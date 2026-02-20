Οι ενέσεις αδυνατίσματος «μικραίνουν» τις μερίδες φαγητού στις ΗΠΑ
GLP-1 Παχυσαρκία

Οι ενέσεις αδυνατίσματος «μικραίνουν» τις μερίδες φαγητού στις ΗΠΑ

Η εποχή των «supersize» πιάτων στις ΗΠΑ φαίνεται να φτάνει στο τέλος της - Υπό την πίεση του κόστους ζωής και των αλλαγών στις διατροφικές τάσεις, τα εστιατόρια μειώνουν τις μερίδες, σηματοδοτώντας μια βαθύτερη πολιτισμική και οικονομική μετατόπιση


Ένα από τα πράγματα για τα οποία φημίζονται οι ΗΠΑ είναι αναμφισβήτητα οι εντυπωσιακές, υπερμεγέθεις μερίδες απολαυστικού φαγητού στα εστιατόριά της. Αυτή η μόδα ξεκίνησε ως μια στρατηγική μάρκετινγκ και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα αναπόσπαστο στοιχείο της αμερικανικής κουλτούρας, με τους ταξιδιώτες να ανυπομονούν να «βουτήξουν» σ’ ένα μεγάλο πιάτο μπέργκερ, περιτριγυρισμένο από τηγανητές πατάτες.

Κι όμως, αυτό το γαστρονομικό φαινόμενο φαίνεται πως αποτελεί πλέον παρελθόν. Τα εστιατόρια στις ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει να μειώνουν τις μερίδες φαγητού που σερβίρουν, ακολουθώντας την τάση της εποχής, που αντιστέκεται στη σπατάλη φαγητού και φέρνει στο προσκήνιο τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.

Το τέλος της παραμόρφωσης των μερίδων;

