Οι ενέσεις αδυνατίσματος «μικραίνουν» τις μερίδες φαγητού στις ΗΠΑ
Οι ενέσεις αδυνατίσματος «μικραίνουν» τις μερίδες φαγητού στις ΗΠΑ
Η εποχή των «supersize» πιάτων στις ΗΠΑ φαίνεται να φτάνει στο τέλος της - Υπό την πίεση του κόστους ζωής και των αλλαγών στις διατροφικές τάσεις, τα εστιατόρια μειώνουν τις μερίδες, σηματοδοτώντας μια βαθύτερη πολιτισμική και οικονομική μετατόπιση
Ένα από τα πράγματα για τα οποία φημίζονται οι ΗΠΑ είναι αναμφισβήτητα οι εντυπωσιακές, υπερμεγέθεις μερίδες απολαυστικού φαγητού στα εστιατόριά της. Αυτή η μόδα ξεκίνησε ως μια στρατηγική μάρκετινγκ και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα αναπόσπαστο στοιχείο της αμερικανικής κουλτούρας, με τους ταξιδιώτες να ανυπομονούν να «βουτήξουν» σ’ ένα μεγάλο πιάτο μπέργκερ, περιτριγυρισμένο από τηγανητές πατάτες.
Κι όμως, αυτό το γαστρονομικό φαινόμενο φαίνεται πως αποτελεί πλέον παρελθόν. Τα εστιατόρια στις ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει να μειώνουν τις μερίδες φαγητού που σερβίρουν, ακολουθώντας την τάση της εποχής, που αντιστέκεται στη σπατάλη φαγητού και φέρνει στο προσκήνιο τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.
Το τέλος της παραμόρφωσης των μερίδων;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κι όμως, αυτό το γαστρονομικό φαινόμενο φαίνεται πως αποτελεί πλέον παρελθόν. Τα εστιατόρια στις ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει να μειώνουν τις μερίδες φαγητού που σερβίρουν, ακολουθώντας την τάση της εποχής, που αντιστέκεται στη σπατάλη φαγητού και φέρνει στο προσκήνιο τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας.
Το τέλος της παραμόρφωσης των μερίδων;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα