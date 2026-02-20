Ποιες τροφές έχουν περισσότερη βιταμίνη C – Πώς δεν θα «χαθεί» στο μαγείρεμα
Ποιες τροφές έχουν περισσότερη βιταμίνη C – Πώς δεν θα «χαθεί» στο μαγείρεμα
Ποιες είναι οι καλύτερες πηγές βιταμίνης C, ποια η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη και πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την απώλειά της κατά το μαγείρεμα; Η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος - Αθλητική Διατροφολόγος μας λέει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε
*Γράφει η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος
Η βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη απαραίτητη για πολλές βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θρεπτικά συστατικά για τη διατήρηση της υγείας και της ευεξίας. Επειδή ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να τη συνθέσει από μόνος του, είναι απαραίτητη η καθημερινή πρόσληψή της μέσω της διατροφής ή όπου χρειάζεται, μέσω συμπληρωμάτων.
Μια διατροφή πλούσια σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά μπορεί να καλύψει επαρκώς τις ημερήσιες ανάγκες σε βιταμίνη C.
Τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C είναι:
