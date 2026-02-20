Ποιες τροφές έχουν περισσότερη βιταμίνη C – Πώς δεν θα «χαθεί» στο μαγείρεμα

Ποιες είναι οι καλύτερες πηγές βιταμίνης C, ποια η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη και πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την απώλειά της κατά το μαγείρεμα; Η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος - Αθλητική Διατροφολόγος μας λέει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε