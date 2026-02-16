Γιατί στα 40 σερνόμαστε; Όλη η αλήθεια για την εξάντληση της ηλικίας – Πώς θα ξανανιώσουμε

Η αίσθηση εξάντλησης, που γίνεται πιο έντονη με τα χρόνια, δε σημαίνει ότι το σώμα «παραδίδει τα όπλα» - Σημαίνει απλώς ότι οι κανόνες αλλάζουν και απαιτούνται προσαρμογές