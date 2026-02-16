Γιατί στα 40 σερνόμαστε; Όλη η αλήθεια για την εξάντληση της ηλικίας – Πώς θα ξανανιώσουμε
Γιατί στα 40 σερνόμαστε; Όλη η αλήθεια για την εξάντληση της ηλικίας – Πώς θα ξανανιώσουμε
Η αίσθηση εξάντλησης, που γίνεται πιο έντονη με τα χρόνια, δε σημαίνει ότι το σώμα «παραδίδει τα όπλα» - Σημαίνει απλώς ότι οι κανόνες αλλάζουν και απαιτούνται προσαρμογές
Πολλοί από εμάς θυμόμαστε τα 20 ως μια εποχή φαινομενικά ατελείωτης ενέργειας. Μπορούσαμε να μένουμε ξύπνιοι μέχρι αργά, να κοιμόμαστε λίγο, να συνδυάζουμε τη δουλειά με την κοινωνική ζωή και να λειτουργούμε κανονικά την επόμενη μέρα. Πλησιάζοντας τα 40, αυτή η ευκολία συχνά εξαφανίζεται. Η κόπωση παραμένει. Η ανάκαμψη διαρκεί περισσότερο. Μπορεί να νιώθουμε ότι το σώμα μας σιγά – σιγά δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στον ίδιο ρυθμό.
Μοιάζει με την αφετηρία μιας αναπόφευκτης καθοδικής πορείας. Ωστόσο, η βιολογία έχει άλλη άποψη, επισημαίνει σε άρθρο της στο The Conversation η Michelle Spear, καθηγήτρια Ανατομίας, στο Πανεπιστήμιο Bristol. Η εξάντληση που νιώθουν πολλοί στα 40 τους δεν είναι απλώς ένα σημάδι γήρανσης. Αντίθετα, αντανακλά μια σειρά από μικρές, βιολογικές αλλαγές που έρχονται σε «σύγκρουση» με την πιο απαιτητική φάση της ενήλικης ζωής. Το σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι αυτή η πτωτική τάση δεν είναι απαραίτητο να συνεχιστεί τις επόμενες δεκαετίες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μοιάζει με την αφετηρία μιας αναπόφευκτης καθοδικής πορείας. Ωστόσο, η βιολογία έχει άλλη άποψη, επισημαίνει σε άρθρο της στο The Conversation η Michelle Spear, καθηγήτρια Ανατομίας, στο Πανεπιστήμιο Bristol. Η εξάντληση που νιώθουν πολλοί στα 40 τους δεν είναι απλώς ένα σημάδι γήρανσης. Αντίθετα, αντανακλά μια σειρά από μικρές, βιολογικές αλλαγές που έρχονται σε «σύγκρουση» με την πιο απαιτητική φάση της ενήλικης ζωής. Το σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι αυτή η πτωτική τάση δεν είναι απαραίτητο να συνεχιστεί τις επόμενες δεκαετίες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα