Το φυτό που δεν πρέπει να λείπει από το μπάνιο σύμφωνα με το Φενγκ Σούι – Φέρνει ισορροπία και αφθονία

Το σπαθίφυλλο, ένα όμορφο φυτό με λευκά άνθη, απορροφά υγρασία και, σύμφωνα με το Φενγκ Σούι, εξισορροπεί την ενέργεια του μπάνιου, φέρνοντας ευημερία και αρμονία στο σπίτι

Μαρία Κοτοπούλη
Με πράσινα φύλλα σε ζωηρές αποχρώσεις και γαλήνια λευκά άνθη, το σπαθίφυλλο είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό φυτό στο Feng Shui, λειτουργώντας ως ζωντανό σύμβολο ανανέωσης και θετικής ενέργειας. Ανάμεσα στις πιο πολύτιμες ιδιότητές του είναι η ικανότητά του να φιλτράρει τις τοξίνες του εσωτερικού χώρου και να ανανεώνει τον αέρα.

Στον κόσμο του Feng Shui, ο καθαρός αέρας είναι συνώνυμος με την ομαλή κυκλοφορία του Chi, δηλαδή της ζωτικής ενέργειας, που είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός ισορροπημένου και «υψηλής δόνησης» σπιτιού.

