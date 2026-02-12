Πόσα καταιγιστικά συμβαίνουν στο μυαλό ενός βουδιστή μοναχού που κάνει διαλογισμό

Νέα διεθνής μελέτη «φωτίζει» μία πρακτική χιλιάδων ετών με σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία και αποκαλύπτει ότι στο μυαλό ενός βουδιστή μοναχού που διαλογίζεται επικρατεί μια καταιγιστική νευρωνική λειτουργία