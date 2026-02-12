Πόσα καταιγιστικά συμβαίνουν στο μυαλό ενός βουδιστή μοναχού που κάνει διαλογισμό
Πόσα καταιγιστικά συμβαίνουν στο μυαλό ενός βουδιστή μοναχού που κάνει διαλογισμό

Νέα διεθνής μελέτη «φωτίζει» μία πρακτική χιλιάδων ετών με σύγχρονα επιστημονικά εργαλεία και αποκαλύπτει ότι στο μυαλό ενός βουδιστή μοναχού που διαλογίζεται επικρατεί μια καταιγιστική νευρωνική λειτουργία

Κλέλια Γιαρίμογλου
Σιωπή, κλειστά μάτια, ακινησία. Αν κάτι μοιάζει με «άδειο μυαλό», είναι η εικόνα ενός βουδιστή μοναχού σε βαθύ διαλογισμό. Κι όμως, η επιστήμη δείχνει ότι εκείνη ακριβώς τη στιγμή ο εγκέφαλος… δουλεύει στο φουλ.

Σύμφωνα με νέα διεθνή μελέτη, ο διαλογισμός δεν είναι παθητική κατάσταση, αλλά μία φάση έντονης και ποιοτικά διαφορετικής εγκεφαλικής δραστηριότητας, κατά την οποία αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα νευρωνικά δίκτυα. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Neuroscience of Consciousness και βασίστηκε σε σπάνιες καταγραφές εγκεφάλου βουδιστών μοναχών την ώρα που διαλογίζονταν.

