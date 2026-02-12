11η στον κόσμο σε νοσοκομειακές κλίνες η Ελλάδα, αλλά με τη δυσκολότερη πρόσβαση στην ΕΕ
Διεθνής κατάταξη για 54 χώρες τοποθετεί την Ελλάδα στην 11η θέση παγκοσμίως σε νοσοκομειακές κλίνες (424 ανά 100.000 κατοίκους) - Ποιες οι προκλήσεις που αναδεικνύονται
Ενώ η επικαιρότητα στην Ελλάδα μονοπωλείται από τις ελλείψεις και τις προκλήσεις του ΕΣΥ, μια νέα διεθνής μελέτη φέρνει στο φως μια πραγματικότητα που θα συζητηθεί: σε σύνολο 54 κρατών, η Ελλάδα κατατάσσεται ψηλά στη λίστα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα νοσοκομειακών υποδομών. Συγκεκριμένα, η χώρα μας καταλαμβάνει την 8η θέση στην Ευρώπη και την 11η παγκοσμίως, διαθέτοντας έναν «σκελετό» νοσοκομειακής κάλυψης που υπερτερεί σημαντικά έναντι οικονομικών κολοσσών της Δύσης.
Σύμφωνα με τον νέο Παγκόσμιο Δείκτη Διαθεσιμότητας Νοσοκομείων (Global Hospital Availability Index) της Compare the Market, η χώρα μας διαθέτει έναν από τους ισχυρότερους «σκελετούς» υγείας διεθνώς, γεγονός που αναδεικνύει το τεράστιο χάσμα μεταξύ της φυσικής χωρητικότητας και της τελικής εξυπηρέτησης του ασθενούς.
