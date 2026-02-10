Εντοπίζετε αλλαγές στο στόμα, το πρόσωπο ή τον τράχηλο; Δείτε πού μπορείτε να κάνετε δωρεάν έλεγχο
Εντοπίζετε αλλαγές στο στόμα, το πρόσωπο ή τον τράχηλο; Δείτε πού μπορείτε να κάνετε δωρεάν έλεγχο

Ο καρκίνος της στοματικής κοιλότητας και της περιοχής κεφαλής και τραχήλου μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, όταν διαγνωστεί έγκαιρα

Εντοπίζετε αλλαγές στο στόμα, το πρόσωπο ή τον τράχηλο; Δείτε πού μπορείτε να κάνετε δωρεάν έλεγχο
ygeiamou.gr team
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (τιμάται στις 13 Φεβρουαρίου), η Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΕΕΣΓΠΧ) υλοποιεί Πανελλαδική δράση κοινωνικής προσφοράς, με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου στις 13.2.2026. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Την ημέρα εκείνη, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, καθώς και ιδιώτες Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί, θα προσφέρουν δωρεάν κλινική εξέταση σε πολίτες που έχουν ανησυχία για πιθανές προκαρκινικές βλάβες ή καρκίνο της στοματικής κοιλότητας, του προσώπου ή του τραχήλου.

ygeiamou.gr team
