Καρκίνος τραχήλου μήτρας: Το εντυπωσιακό παράδειγμα της Αυστραλίας στην εξάλειψη της νόσου
Πώς ο εμβολιασμός κατά του HPV και ο οργανωμένος προσυμπτωματικός έλεγχος φέρνουν την Αυστραλία ένα βήμα πριν από την εξάλειψη της νόσου - Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2035 η χώρα θα έχει εξαλείψει τη νόσο
*Γράφει η κυρία Λίνα Μιχαλά, Αναπ. Καθηγήτριας Μαιευτικής Γυναικολογίας, Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Με αφορμή την πρόσφατη Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου στις 4 Φεβρουαρίου, αξίζει να σταθούμε σε μια από τις πιο εντυπωσιακές επιτυχίες δημόσιας υγείας στον κόσμο: την προοπτική εξάλειψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας στην Αυστραλία έως το 2035. Η χώρα αυτή βρίσκεται πολύ κοντά σε έναν στόχο, τον οποίο είχε θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για το 2030, με το σύνθημα ‘90-70-90’. Δηλαδή: Εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV στο 90% των κοριτσιών κάτω των 15 ετών, πρόσβαση του 70% των νέων γυναικών σε υψηλής ποιότητας προσυμπτωματικό έλεγχο, και χορήγηση αποτελεσματικής θεραπείας στο 90% αυτών που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
Η Αυστραλία υπήρξε η χώρα, όπου, τη δεκαετία του ’90, ξεκίνησαν οι μελέτες για την δημιουργία εμβολίου κατά του HPV, ενώ ήταν και η πρώτη χώρα, η οποία εγκαθίδρυσε ένα μαζικό εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του ιού. Συγκεκριμένα, το 2007 ξεκίνησε ο εμβολιασμός των έφηβων κοριτσιών έναντι του HPV, ενώ από το 2013 επεκτάθηκε και στα νεαρά αγόρια. Τα εμβόλια, που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά κάλυπταν δύο ογκογόνα στελέχη, ενώ η πιο πρόσφατη εκδοχή τους, καλύπτουν πλέον συνολικά 7 τύπους ογκογόνων HPV. Επιπλέον, παρέχουν κάλυψη για δύο από τους συνηθέστερους τύπους HPV, οι οποίοι ευθύνονται για τα οξυτενή κονδυλώματα.
