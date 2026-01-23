Ο μικροσκοπικός παράγοντας που μεγιστοποιεί τον κίνδυνο για Νόσο Κινητικού Νευρώνα και ALS
Μελέτη που παρακολούθησε χιλιάδες ανθρώπους επί πολλά έτη προσθέτει νέα στοιχεία στη διερεύνηση των αιτιών της νόσου του κινητικού νευρώνα και της πιο επιθετικής της μορφής της, ALS
Ο διάσημος επιστήμονας Stephen Hawking έζησε επί 55 χρόνια με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), την πιο συχνή μορφή της νόσου του κινητικού νευρώνα, αποτελώντας μία από τις μακροβιότερες περιπτώσεις παγκοσμίως. Ωστόσο, για τους περισσότερους ασθενείς η εξέλιξη της νόσου είναι πολύ πιο επιθετική, με το προσδόκιμο ζωής να περιορίζεται συχνά στα δύο έως πέντε χρόνια από τη διάγνωση. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει θεραπεία, ενώ οι αιτίες της νόσου παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες, πέραν ενός μικρού ποσοστού που σχετίζεται με τη γενετική.
Νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να προσθέσει έναν ακόμη πιθανό παράγοντα κινδύνου: Την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Neurology, δείχνει ότι η μακροχρόνια έκθεση σε ρύπους μπορεί να σχετίζεται τόσο με την εμφάνιση της νόσου του κινητικού νευρώνα όσο και με τον ρυθμό εξέλιξής της.
