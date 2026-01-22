Γονείς: Διαβάστε παραμύθια για παιδιά με ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα
Έρευνα σε παιδιά 6-8 ετών δείχνει ότι μια σταθερή ρουτίνα ανάγνωσης πριν τον ύπνο σχετίζεται με καλύτερη γνωστική ενσυναίσθηση, δημιουργικότητα και φαντασία
Σε πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PLOS One, ερευνητές εξέτασαν αν μια σύντομη, καθημερινή ρουτίνα κοινής ανάγνωσης πριν από τον ύπνο μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και την ενσυναίσθηση σε παιδιά ηλικίας 6 έως 8 ετών. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι συσχετίζεται με βελτιώσεις στη γνωστική ενσυναίσθηση και σε δείκτες δημιουργικότητας, ενώ οι παύσεις για αναστοχασμό κατά τη διάρκεια της ιστορίας φαίνεται να προσφέρουν επιπλέον όφελος στη δημιουργική ευχέρεια (παραγωγή περισσότερων ιδεών).
Τι είναι η ενσυναίσθηση και γιατί εξετάζεται
Η ενσυναίσθηση περιγράφεται ως πολυδιάστατη δεξιότητα: περιλαμβάνει την κατανόηση της οπτικής του άλλου (γνωστική διάσταση) και την ανταπόκριση στα συναισθήματά του (συναισθηματική διάσταση). Η ανάπτυξή της συνδέεται με την κοινωνική αλληλεπίδραση και τις μαθησιακές εμπειρίες από νωρίς στην παιδική ηλικία.
