Ευρωπαϊκή «ένεση» 30 εκατ. ευρώ στη μάχη κατά των ανθεκτικών μικροβίων
Η πρωτοβουλία στοχεύει στην επιτάχυνση της καινοτομίας απέναντι στη μικροβιακή αντοχή, μια από τις σοβαρότερες απειλές για τη δημόσια υγεία - Κάθε χρόνο ευθύνεται για περισσότερους από 35.000 θανάτους στην Ευρώπη

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά δεσμεύτηκε να ενισχύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαθέτοντας 30 εκατ. ευρώ σε δύο από τους βασικούς διεθνείς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα: τον CARB-X (Combating Antibiotic-Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator) και τον GARDP (Global Antibiotic Research & Development Partnership). Τη διαχείριση της επένδυσης θα αναλάβει η γερμανική αναπτυξιακή τράπεζα KfW.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οικονομική «ένεση» θα κατευθυνθεί αφενός στην πρώιμη έρευνα για νέα αντιβακτηριακά μέσω του CARB-X και αφετέρου σε έργα κλινικής ανάπτυξης πιο προχωρημένου σταδίου μέσω του GARDP. Στόχος, όπως αναφέρει η Επιτροπή, είναι να ενισχυθεί «μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη σειρά ιατρικών αντιμέτρων κατά της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά».

