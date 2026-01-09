Ύπνος: Τι να μην τρώτε για να κοιμηθείτε καλύτερα
Ύπνος: Τι να μην τρώτε για να κοιμηθείτε καλύτερα
Η διατροφή μπορεί να γίνει σύμμαχος - ή εχθρός - του ύπνου σας. Tι λέει η επιστήμη;
Το τι τρώμε μέσα στη μέρα αλλά και η ώρα που επιλέγουμε να φάμε μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ποιότητα του ύπνου μας. Αυτό δείχνει νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Psychophysiology.
Το «κλειδί» βρίσκεται στην τρυπτοφάνη
Η τρυπτοφάνη είναι ένα πρωτεϊνικό αμινοξύ που συμβάλλει στην παραγωγή σεροτονίνης και μελατονίνης, των δύο ορμονών που ρυθμίζουν τον ύπνο.
«Καλές πηγές τρυπτοφάνης είναι τα αυγά, τα πουλερικά, το κρέας, το ψάρι και το τυρί», εξηγεί η διαιτολόγος Marcela Fiuza.
