Χειμώνας και κρύο μας κλέβουν ώρες ύπνου – 6 tips για να χαλαρώσουμε

Τι αλλάζει τον χειμώνα στον κιρκάδιο ρυθμό μας και με ποιο τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε τον ύπνο μας στις χαμηλές θερμοκρασίες - Χρήσιμες συμβουλές

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ο χειμώνας, με τις μικρότερες ημέρες και τη χαμηλότερη θερμοκρασία, μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα ενέργειας στην καθημερινότητά μας και να διαταράξει τον ύπνο μας. Οι ψυχρότεροι μήνες συνδέονται με ορισμένες δυσκολίες, όπως οι ανήσυχες νύχτες σ’ ένα κρύο υπνοδωμάτιο ή η δυσάρεστη αίσθηση (συνοδεία ζάλης) κατά το πρωινό ξύπνημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δρ. David Garley, γενικός ιατρός και διευθυντής της The Better Sleep Clinic, υπογραμμίζει στον Independent ότι τόσο οι καιρικές συνθήκες, όσο και οι αλλαγές στη δραστηριότητα μέσα στην ημέρα επηρεάζουν ποικιλοτρόπως τον ύπνο. Κατά τη διαδικασία της κατάκλισης, παρατηρείται μια φυσιολογική πτώση της θερμοκρασίας του σώματος (περίπου 0,5°C έως 1,5°C), στοιχείο που διευκολύνει τον ύπνο.

