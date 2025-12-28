Διπολική διαταραχή: Όταν η νόσος ρυθμίζεται, τα πλεονεκτήματα ανθίζουν – Ένας καθηγητής εξηγεί

Ο κ. Χρίστος Χ. Λιάπης, Eπίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής υπογραμμίζει τη σημασία της ρύθμισης της διπολικής διαταραχής μέσα από την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, μια κατάσταση που επιτρέπει στους ασθενείς να αξιοποιήσουν στοιχεία του ψυχισμού τους ως πλεονέκτημα και να μετατρέψουν τις «αδυναμίες» τους σε συμμάχους