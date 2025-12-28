Διπολική διαταραχή: Όταν η νόσος ρυθμίζεται, τα πλεονεκτήματα ανθίζουν – Ένας καθηγητής εξηγεί
Διπολική διαταραχή: Όταν η νόσος ρυθμίζεται, τα πλεονεκτήματα ανθίζουν – Ένας καθηγητής εξηγεί
Ο κ. Χρίστος Χ. Λιάπης, Eπίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής υπογραμμίζει τη σημασία της ρύθμισης της διπολικής διαταραχής μέσα από την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, μια κατάσταση που επιτρέπει στους ασθενείς να αξιοποιήσουν στοιχεία του ψυχισμού τους ως πλεονέκτημα και να μετατρέψουν τις «αδυναμίες» τους σε συμμάχους
Για τη σύνθετη νόσο της διπολικής διαταραχής ή αλλιώς της διπολικής κατάθλιψης (παλαιότερα καλούμενης ως «μανιοκατάθλιψη») έχουμε μιλήσει πρόσφατα.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως, όταν η νόσος ρυθμίζεται σωστά με τη βοήθεια φαρμακευτικής αγωγής και ψυχοθεραπείας, πολλοί ασθενείς με διπολική διαταραχή έχουν καταφέρει όχι μόνον να μην αποκλεισθούν από τον επαγγελματικό και εργασιακό τους βίο, αλλά -τουναντίον- να αξιοποιήσουν στοιχεία του ψυχισμού τους ως πλεονέκτημα, όπως:
- την αυξημένη ενσυναίσθηση, δηλαδή τη βαθιά κατανόηση και συμπόνια για τους άλλους που προσφέρει η νόσος, στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε εργασιακά περιβάλλοντα και καθήκοντα όπου η ικανότητα «να μπαίνεις στη θέση του άλλου που έχεις απέναντί σου», όπως ορίζεται -αδρά- η ενσυναίσθηση, δύναται να αποτελέσει κομβικό πλεονέκτημα, όπως, παραδείγματος χάριν, σε περιστάσεις διαπραγμάτευσης ή αξιολόγησης των προθέσεων του «απέναντι», ή ανάγνωσης των τάσεων της κοινής γνώμης ή και αλληλεπίδρασης με το ευρύ κοινό
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Θα πρέπει να σημειωθεί πως, όταν η νόσος ρυθμίζεται σωστά με τη βοήθεια φαρμακευτικής αγωγής και ψυχοθεραπείας, πολλοί ασθενείς με διπολική διαταραχή έχουν καταφέρει όχι μόνον να μην αποκλεισθούν από τον επαγγελματικό και εργασιακό τους βίο, αλλά -τουναντίον- να αξιοποιήσουν στοιχεία του ψυχισμού τους ως πλεονέκτημα, όπως:
- την αυξημένη ενσυναίσθηση, δηλαδή τη βαθιά κατανόηση και συμπόνια για τους άλλους που προσφέρει η νόσος, στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε εργασιακά περιβάλλοντα και καθήκοντα όπου η ικανότητα «να μπαίνεις στη θέση του άλλου που έχεις απέναντί σου», όπως ορίζεται -αδρά- η ενσυναίσθηση, δύναται να αποτελέσει κομβικό πλεονέκτημα, όπως, παραδείγματος χάριν, σε περιστάσεις διαπραγμάτευσης ή αξιολόγησης των προθέσεων του «απέναντι», ή ανάγνωσης των τάσεων της κοινής γνώμης ή και αλληλεπίδρασης με το ευρύ κοινό
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα