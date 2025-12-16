Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα κορτικοστεροειδή στις δερματικές παθήσεις – Οφέλη και κίνδυνοι
Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα κορτικοστεροειδή στις δερματικές παθήσεις – Οφέλη και κίνδυνοι
Πότε τα κορτικοστεροειδή ωφελούν και πότε βλάπτουν στις παθήσεις του δέρματος - Οι οδηγίες δύο ειδικών για ασφαλέστερη χρήση και τον ορθό τρόπο διακοπής τους
*Γράφουν η κυρία Σταυρούλα Α. Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ και η κυρία Ιωάννα Α. Πάσχου, Ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός
Τα κορτικοστεροειδή είναι συνθετικά ανάλογα των φυσικών ορμονών του φλοιού των επινεφριδίων, κυρίως της κορτιζόλης. Δρουν δεσμευόμενα στους ενδοκυττάριους υποδοχείς των γλυκοκορτικοειδών, ρυθμίζοντας την έκφραση πληθώρας γονιδίων που συμμετέχουν στη φλεγμονώδη και ανοσολογική απάντηση.
Παράλληλα, επηρεάζουν το μεταβολισμό των υδατανθράκων, των λιπιδίων και των πρωτεϊνών, ενώ ασκούν σημαντική δράση στον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων. Η ισοδυναμία των κορτικοστεροειδών είναι: 10 mg υδροκορτιζόνης=5 mg πρεδνιζολόνης=4 mg μεθυλπρεδνιζολόνης=0.5 mg δεξαμεθαζόνης.
Η υδροκορτιζόνη χρησιμοποιείται ως θεραπεία υποκατάστασης, ενώ τα υπόλοιπα ως αντιφλεγμονώδη και έχουν ποικίλες χρήσεις σε πολλές ιατρικές ειδικότητες.
