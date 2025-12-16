Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα κορτικοστεροειδή στις δερματικές παθήσεις – Οφέλη και κίνδυνοι

Πότε τα κορτικοστεροειδή ωφελούν και πότε βλάπτουν στις παθήσεις του δέρματος - Οι οδηγίες δύο ειδικών για ασφαλέστερη χρήση και τον ορθό τρόπο διακοπής τους