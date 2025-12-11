1 στους 4 έφηβους προτιμά να κάνει συνεδρίες ψυχοθεραπείας με το ChatGPT
1 στους 4 έφηβους προτιμά να κάνει συνεδρίες ψυχοθεραπείας με το ChatGPT
Νεότερη έρευνα καταγράφει ανησυχητικές τάσεις στην ψυχική υγεία νέων ηλικίας 13–16 ετών - Πάνω από τους μισούς έχουν αναζητήσει κάποια μορφή διαδικτυακής βοήθειας από Chatbot
Η ψυχική υγεία των εφήβων βρίσκεται ολοένα και πιο συχνά στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, την ώρα που η τεχνολογία διεισδύει όλο και βαθύτερα στην καθημερινότητά τους. Πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT και άλλα chatbots, δεν αποτελούν πλέον μόνο εργαλεία πληροφόρησης ή ψυχαγωγίας, αλλά αρχίζουν να λειτουργούν, για κάποιους νέους, ακόμη και ως υποκατάστατο συναισθηματικής υποστήριξης.
Το φαινόμενο προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς οι ειδικοί προειδοποιούν πως, όσο εύκολη κι αν είναι η πρόσβαση, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το φαινόμενο προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς οι ειδικοί προειδοποιούν πως, όσο εύκολη κι αν είναι η πρόσβαση, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα