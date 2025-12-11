1 στους 4 έφηβους προτιμά να κάνει συνεδρίες ψυχοθεραπείας με το ChatGPT
ChatGPT Παιδιά και Έφηβοι Τεχνητή Νοημοσύνη Ψυχική υγεία

Νεότερη έρευνα καταγράφει ανησυχητικές τάσεις στην ψυχική υγεία νέων ηλικίας 13–16 ετών - Πάνω από τους μισούς έχουν αναζητήσει κάποια μορφή διαδικτυακής βοήθειας από Chatbot

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η ψυχική υγεία των εφήβων βρίσκεται ολοένα και πιο συχνά στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, την ώρα που η τεχνολογία διεισδύει όλο και βαθύτερα στην καθημερινότητά τους. Πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT και άλλα chatbots, δεν αποτελούν πλέον μόνο εργαλεία πληροφόρησης ή ψυχαγωγίας, αλλά αρχίζουν να λειτουργούν, για κάποιους νέους, ακόμη και ως υποκατάστατο συναισθηματικής υποστήριξης.

Το φαινόμενο προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς οι ειδικοί προειδοποιούν πως, όσο εύκολη κι αν είναι η πρόσβαση, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή.

