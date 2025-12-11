1 στους 4 έφηβους προτιμά να κάνει συνεδρίες ψυχοθεραπείας με το ChatGPT

Νεότερη έρευνα καταγράφει ανησυχητικές τάσεις στην ψυχική υγεία νέων ηλικίας 13–16 ετών - Πάνω από τους μισούς έχουν αναζητήσει κάποια μορφή διαδικτυακής βοήθειας από Chatbot