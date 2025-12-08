Οι «ένοχοι» παράγοντες για την παιδική θνησιμότητα

Μελέτη δείχνει ότι η ανεπαρκής ανάπτυξη και ο υποσιτισμός εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στο 20% των θανάτων παιδιών κάτω των 5 ετών παγκοσμίως