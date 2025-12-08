Οι «ένοχοι» παράγοντες για την παιδική θνησιμότητα
Οι «ένοχοι» παράγοντες για την παιδική θνησιμότητα

Μελέτη δείχνει ότι η ανεπαρκής ανάπτυξη και ο υποσιτισμός εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στο 20% των θανάτων παιδιών κάτω των 5 ετών παγκοσμίως

Οι «ένοχοι» παράγοντες για την παιδική θνησιμότητα
Σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά σε όλο τον κόσμο δεν φτάνουν στα πέμπτα γενέθλιά τους κάθε χρόνο, λόγω προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την ανεπαρκή ανάπτυξή τους. Αυτό διαπιστώνεται σε μελέτη του Institute For Health Metrics and Evaluation της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Child & Adolescent Health.

Η αδυναμία ανάπτυξης στους πρώτους μήνες της ζωής συχνά υποδηλώνει ότι τα νεογνά γεννιούνται πολύ μικρά ή πολύ νωρίς, ενώ σε μεγαλύτερη βρεφική ηλικία και πρώτη παιδική ηλικία μπορεί να αντικατοπτρίζει άλλους παράγοντες κακής ανάπτυξης, όπως ανεπαρκή διατροφή, επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις ή άλλες αιτίες.

