Παχυσαρκία: Τα πασίγνωστα φάρμακα που φέρνουν την επανάσταση (και) στην αντιμετώπιση των εθισμών

Τα φάρμακα που άλλαξαν τη συζήτηση για την παχυσαρκία - οι αγωνιστές GLP-1 που επί του παρόντος χορηγούνται ενέσιμα - φαίνεται πως ανοίγουν νέο κεφάλαιο και στο πεδίο της αντιμετώπισης των εξαρτήσεων π.χ. από το αλκοόλ, τα οπιοειδή, τη νικοτίνη