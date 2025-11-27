Αυτισμός και εγκυμοσύνη: Ο παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο – Και συχνά αγνοείται
Συνιστάται μεγάλη προσοχή στη λειτουργία του θυρεοειδούς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σύμφωνα με νεότερη μελέτη, που συνδέει την θυρεοειδική ορμονική δυσλειτουργία με τον κίνδυνο διαταραχών του φάσματος του αυτισμού στο μωρό
Μια νέα, μεγάλης κλίμακας μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism έρχεται να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο της λειτουργίας του θυρεοειδούς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι γυναίκες που εμφανίζουν επίμονη ανισορροπία θυρεοειδικών ορμονών σε περισσότερα από ένα τρίμηνα είναι πιο πιθανό να αποκτήσουν παιδί με διαταραχή αυτιστικού φάσματος.
Ο ρόλος του θυρεοειδούς στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου
Οι θυρεοειδικές ορμόνες της μητέρας αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη φυσιολογική νευροανάπτυξη του εμβρύου, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια, όταν το έμβρυο δεν έχει αναπτύξει ακόμη δικό του θυρεοειδή.
Οι θυρεοειδικές ορμόνες της μητέρας αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη φυσιολογική νευροανάπτυξη του εμβρύου, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια, όταν το έμβρυο δεν έχει αναπτύξει ακόμη δικό του θυρεοειδή.
