Αυτισμός και εγκυμοσύνη: Ο παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο – Και συχνά αγνοείται
YGEIAMOU.GR
Αυτισμός Εγκυμοσύνη Θυρεοειδής Φάσμα αυτισμού

Αυτισμός και εγκυμοσύνη: Ο παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο – Και συχνά αγνοείται

Συνιστάται μεγάλη προσοχή στη λειτουργία του θυρεοειδούς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σύμφωνα με νεότερη μελέτη, που συνδέει την θυρεοειδική ορμονική δυσλειτουργία με τον κίνδυνο διαταραχών του φάσματος του αυτισμού στο μωρό

Αυτισμός και εγκυμοσύνη: Ο παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο – Και συχνά αγνοείται
Μαρία Κοτοπούλη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μια νέα, μεγάλης κλίμακας μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism έρχεται να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο της λειτουργίας του θυρεοειδούς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι γυναίκες που εμφανίζουν επίμονη ανισορροπία θυρεοειδικών ορμονών σε περισσότερα από ένα τρίμηνα είναι πιο πιθανό να αποκτήσουν παιδί με διαταραχή αυτιστικού φάσματος.

Ο ρόλος του θυρεοειδούς στην ανάπτυξη του εγκεφάλου του εμβρύου

Οι θυρεοειδικές ορμόνες της μητέρας αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη φυσιολογική νευροανάπτυξη του εμβρύου, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια, όταν το έμβρυο δεν έχει αναπτύξει ακόμη δικό του θυρεοειδή.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης