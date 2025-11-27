Αυτισμός και εγκυμοσύνη: Ο παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο – Και συχνά αγνοείται

Συνιστάται μεγάλη προσοχή στη λειτουργία του θυρεοειδούς κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σύμφωνα με νεότερη μελέτη, που συνδέει την θυρεοειδική ορμονική δυσλειτουργία με τον κίνδυνο διαταραχών του φάσματος του αυτισμού στο μωρό