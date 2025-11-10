Nόσος Αλτσχάιμερ: Πόσα βήματα την ημέρα κρατούν τον κίνδυνο της άνοιας μακριά
Nόσος Αλτσχάιμερ: Πόσα βήματα την ημέρα κρατούν τον κίνδυνο της άνοιας μακριά
Ακόμη και μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως περισσότερο περπάτημα, μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στην υγεία του εγκεφάλου και στη διατήρηση της γνωστικής ικανότητας.
Οι επιστήμονες γνωρίζουν ήδη ότι η άσκηση μπορεί να προστατεύσει και την υγεία του εγκεφάλου. Τι γίνεται, όμως, όταν υπάρχουν ήδη απειλές για τη γνωστική ικανότητα; Σύμφωνα με νεότερη μελέτη, το περπάτημα μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις, όσον αφορά στην καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου Αλτσχάιμερ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature, 5.000 βήματα την ημέρα αρκούν.
Οι ερευνητές σημειώνουν τα ευρήματά τους ως σημαντικά, καθώς υποδηλώνουν ότι τα άτομα που παρουσιάζουν τα πρώτα σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλό τους, μπορούν να επωφεληθούν από μέτρια σωματική άσκηση για να επιβραδύνουν την εξέλιξή της.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι ερευνητές σημειώνουν τα ευρήματά τους ως σημαντικά, καθώς υποδηλώνουν ότι τα άτομα που παρουσιάζουν τα πρώτα σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλό τους, μπορούν να επωφεληθούν από μέτρια σωματική άσκηση για να επιβραδύνουν την εξέλιξή της.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα