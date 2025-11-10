Nόσος Αλτσχάιμερ: Πόσα βήματα την ημέρα κρατούν τον κίνδυνο της άνοιας μακριά
Γνωστική εξασθένηση Εγκέφαλος Νόσος Αλτσχάιμερ Περπάτημα

Nόσος Αλτσχάιμερ: Πόσα βήματα την ημέρα κρατούν τον κίνδυνο της άνοιας μακριά

Ακόμη και μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως περισσότερο περπάτημα, μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στην υγεία του εγκεφάλου και στη διατήρηση της γνωστικής ικανότητας.

Nόσος Αλτσχάιμερ: Πόσα βήματα την ημέρα κρατούν τον κίνδυνο της άνοιας μακριά
Μαρία Κοτοπούλη
Οι επιστήμονες γνωρίζουν ήδη ότι η άσκηση μπορεί να προστατεύσει και την υγεία του εγκεφάλου. Τι γίνεται, όμως, όταν υπάρχουν ήδη απειλές για τη γνωστική ικανότητα; Σύμφωνα με νεότερη μελέτη, το περπάτημα μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις, όσον αφορά στην καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου Αλτσχάιμερ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature, 5.000 βήματα την ημέρα αρκούν.

Οι ερευνητές σημειώνουν τα ευρήματά τους ως σημαντικά, καθώς υποδηλώνουν ότι τα άτομα που παρουσιάζουν τα πρώτα σημάδια της νόσου Αλτσχάιμερ στον εγκέφαλό τους, μπορούν να επωφεληθούν από μέτρια σωματική άσκηση για να επιβραδύνουν την εξέλιξή της.

Μαρία Κοτοπούλη
