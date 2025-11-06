Αιφνίδια βαρηκοΐα: Πόσο αποτελεσματικές είναι οι ενδοτυμπανικές ενέσεις κορτιζόνης
Η κυρία Όλγα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Ωτορινολαρυγγολόγος στο Metropolitan Hospital επισημαίνει τι είναι η αιφνίδια βαρηκοΐα, πώς διαγιγνώσκεται και ποιες είναι οι σύγχρονες θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων των ενδοτυμπανικών ενέσεων

Αιφνίδια βαρηκοΐα ονομάζεται η ξαφνική απώλεια ακοής, συνήθως στο ένα από τα δύο αυτιά. Στην πλειοψηφία της εκδηλώνεται στιγμιαία ή εντός 72 ωρών και παρουσιάζει απώλεια τουλάχιστον 30 decibel (dB) σε τρεις διαδοχικές συχνότητες.

Η έκταση της αιφνίδιας βαρηκοΐας ποικίλλει, καθώς μπορεί να είναι είτε μετρίου βαθμού, είτε να προκαλέσει πλήρη κώφωση. Σε πολλές περιπτώσεις εντοπίζεται ταυτόχρονα ύπαρξη εμβοών και ιλίγγου. Η αιφνίδια βαρηκοΐα αποτελεί επείγουσα ιατρική κατάσταση, και απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση. Οι ενδοτυμπανικές ενέσεις για την αντιμετώπιση της αιφνίδιας βαρηκοΐας αποτελούν τη συνιστώμενη μέθοδο θεραπείας στις περισσότερες περιπτώσεις.

