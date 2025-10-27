Πόσα κερδίζει η υγεία μας όταν αποκτά χρώμα – Μια συζήτηση για την Μπλε Υγεία

Από την κυματική ενέργεια μέχρι τα... ντολμαδάκια με ούλβα ή αλλιώς «μαρούλι της θάλασσας» ο κ. Γιώργος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία, ΠΑΔΑ αναλύει όλες τις πτυχές της μπλε οικονομίας και της διασύνδεσής της με τη Δημόσια Υγεία