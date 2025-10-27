Πόσα κερδίζει η υγεία μας όταν αποκτά χρώμα – Μια συζήτηση για την Μπλε Υγεία
Πόσα κερδίζει η υγεία μας όταν αποκτά χρώμα – Μια συζήτηση για την Μπλε Υγεία
Από την κυματική ενέργεια μέχρι τα... ντολμαδάκια με ούλβα ή αλλιώς «μαρούλι της θάλασσας» ο κ. Γιώργος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία, ΠΑΔΑ αναλύει όλες τις πτυχές της μπλε οικονομίας και της διασύνδεσής της με τη Δημόσια Υγεία
Δύο ιδιαίτερους όρους, σχετικά νέους για πολλούς, αυτούς της μπλε Οικονομίας και της μπλε Υγείας συζητά στο vidcast του ygeiamou ο κύριος Γεώργιος Ζακυνθινός καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Λίμνες, ποτάμια και υγροβιότοποι, αποτελούν – μαζί με τη θάλασσα – το πεδίο της υδάτινης οικονομίας και υγείας. Παρέχουν όχι μόνο νέα τρόφιμα στο πιάτο μας, αλλά και νέα μόρια στην φαρμακευτικη καινοτομία, καθώς και στην παρασκευή προϊόντων.
Τα υδάτινα οικοσυστήματα, αλλά και κάθε υδάτινος πόρος – όχι μόνο η θάλασσα – έχουν άμεση σχέση με την οικονομία και συνακόλουθα με την υγεία του πληθυσμού, την ατομική ευεξία, αλλά και τη διατροφή και την ψυχική υγεία εξηγεί ο κύριος Ζακυνθινός. Φέρνει μάλιστα το παράδειγμα του λεγόμενου blue mind (μπλε νου), εστιάζοντας στον ρόλο του υδάτινου στοιχείου στην ηρεμία του νου και τη διαχείριση του στρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Λίμνες, ποτάμια και υγροβιότοποι, αποτελούν – μαζί με τη θάλασσα – το πεδίο της υδάτινης οικονομίας και υγείας. Παρέχουν όχι μόνο νέα τρόφιμα στο πιάτο μας, αλλά και νέα μόρια στην φαρμακευτικη καινοτομία, καθώς και στην παρασκευή προϊόντων.
Τα υδάτινα οικοσυστήματα, αλλά και κάθε υδάτινος πόρος – όχι μόνο η θάλασσα – έχουν άμεση σχέση με την οικονομία και συνακόλουθα με την υγεία του πληθυσμού, την ατομική ευεξία, αλλά και τη διατροφή και την ψυχική υγεία εξηγεί ο κύριος Ζακυνθινός. Φέρνει μάλιστα το παράδειγμα του λεγόμενου blue mind (μπλε νου), εστιάζοντας στον ρόλο του υδάτινου στοιχείου στην ηρεμία του νου και τη διαχείριση του στρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα