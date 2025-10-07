Ευρώπη: 300.000 ασθενείς χρειάζονται φάρμακα από ανθρώπινο πλάσμα – Η σημασία της δωρεάς

Η Διεθνής Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για το Πλάσμα καλεί ανθρώπους και κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο να αναγνωρίσουν τον καθοριστικό ρόλο του πλάσματος στη δημιουργία φαρμάκων ζωτικής σημασίας