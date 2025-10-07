Ευρώπη: 300.000 ασθενείς χρειάζονται φάρμακα από ανθρώπινο πλάσμα – Η σημασία της δωρεάς
Η Διεθνής Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για το Πλάσμα καλεί ανθρώπους και κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο να αναγνωρίσουν τον καθοριστικό ρόλο του πλάσματος στη δημιουργία φαρμάκων ζωτικής σημασίας

Η Διεθνής Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για το Πλάσμα θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 10 Οκτωβρίου, με την παγκόσμια αυτή πρωτοβουλία να καλεί ανθρώπους και κοινότητες σε ολόκληρο τον κόσμο να αναγνωρίσουν τον καθοριστικό ρόλο του πλάσματος στη δημιουργία φαρμάκων ζωτικής σημασίας και να τιμήσουν τους εθελοντές δότες σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η φετινή πρωτοβουλία, μέσα από το μήνυμα «Το πλάσμα πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες» (Plasma Powers Possibility), στοχεύει να αναδείξει τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζουν τα φάρμακα από πλάσμα για την ανθρώπινη ζωή, όσο και τις ευκαιρίες που προσφέρονται στους δωρητές και την κοινότητα που δημιουργείται γύρω τους.

