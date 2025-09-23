Λιποίδημα: Ο ειδικός εξηγεί τα πάντα για την «άγνωστη» νόσο

Το λιποίδημα είναι μια χρόνια, εξελικτική πάθηση του λιπώδους ιστού, ενώ υπολογίζεται ότι αφορά περίπου το 11% των γυναικών. Ωστόσο, αν και πρόκειται για μια πραγματική, επώδυνη και συχνά αναπηρική ασθένεια, συγχέεται με την παχυσαρκία. Ο Δρ. Fahd Benslimane, Πλαστικός Χειρουργός και Πρόεδρος της Μαροκινής Εταιρείας για το Λιποίδημα, εξηγεί τα πάντα γύρω από την πάθηση