Ποιο αγαπημένο τονωτικό ρόφημα επηρεάζει την αιμοδοσία και τις μεταγγίσεις

Η καφεΐνη είναι η πιο διαδεδομένη ψυχοδραστική ουσία στον κόσμο, γνωστή για την τόνωση και την εγρήγορση. Νέα έρευνα από το Anschutz Medical Campus του Πανεπιστημίου του Κολοράντο αποκαλύπτει ότι η συνήθης κατανάλωσή της μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων, αλλάζοντας την αποτελεσματικότητα της μετάγγισης αίματος σε ασθενείς.Η μελέτη περιλάμβανε δεδομένα από περισσότερους από 13.000 αιμοδότες. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα ερυθρά αιμοσφαίρια από άτομα με υψηλή πρόσληψη καφεΐνης ήταν πιο ευαίσθητα κατά την αποθήκευση και εμφάνιζαν μειωμένη απόδοση μετά τη μετάγγιση. Στους λήπτες, αυτό παρατηρήθηκε ως μικρότερη αύξηση της αιμοσφαιρίνης και ενδείξεις αυξημένης αιμόλυσης.