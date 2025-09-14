Ποια χώρα έχει τους περισσότερους νοσηλευτές στην Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας



H υγειονομική περίθαλψη στην Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σοβαρή πρόκληση. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, προβλέπεται ότι έως το 2030 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειάζεται 4,1 εκατομμύρια περισσότερους επαγγελματίες υγείας. Χαμηλές αποδοχές και δύσκολες συνθήκες εργασίας είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που δημιουργούν αυτή την ανισορροπία ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά προσωπικού, χωρίς να προβλέπεται κάποια σημαντική αλλαγή.

Αυτό καταγράφεται και σε μελέτη του Eurofound, που συμπεραίνει ότι ο τομέας της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας είναι ένας από τους τομείς της ΕΕ με την πιο εμφανή διαρθρωτική έλλειψη εργατικού δυναμικού. Συγκεκριμένα, το 2023, υπήρχαν περίπου 3,7 εκατομμύρια ενεργοί νοσηλευτές και 172.000 ενεργές μαίες στην ΕΕ.



