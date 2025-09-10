Νέο Ταμείο Καινοτόμων Φαρμάκων: Πότε τίθεται σε λειτουργία – Τι σημαίνει για τους ασθενείς
YGEIAMOU.GR
PIF Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη Ολύμπιος Παπαδημητρίου ΣΦΕΕ Ταμείο Καινοτομίας Φαρμακευτική Πολιτική

Νέο Ταμείο Καινοτόμων Φαρμάκων: Πότε τίθεται σε λειτουργία – Τι σημαίνει για τους ασθενείς

Οι εκπρόσωποι των φαρμακευτικών εταιρειών δηλώνουν πως ο προϋπολογισμός δεν επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των Ελλήνων ασθενών

Νέο Ταμείο Καινοτόμων Φαρμάκων: Πότε τίθεται σε λειτουργία – Τι σημαίνει για τους ασθενείς
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Από την 1η Ιανουαρίου του 2026 ξεκινά, όπως όλα δείχνουν, η λειτουργία του Ταμείου Καινοτομίας για τα νέα φάρμακα. Η ξεχωριστή αυτή χρηματοδότηση καινούργιων και ιδιαίτερα καινοτόμων φαρμάκων είναι κάτι που συζητείται μήνες και έχει συμφωνηθεί μεταξύ της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας. Η μεταρρύθμιση προχωρά και με τη «βούλα» μετά την ανακοίνωσή της από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Το Ταμείο Καινοτομίας ή Σχήμα Μεταβατικής Αποζημίωσης πρόκειται να προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση ασθενών με χρόνιες ή απειλητικές παθήσεις σε ορισμένα νέα και μοναδικά φάρμακα, τα οποία έως σήμερα ενδεχομένως να μην έφταναν στην Ελλάδα λόγω του οικονομικού περιβάλλοντος που αποθαρρύνει τις εταιρείες να φέρνουν καινοτόμα και ακριβά σκευάσματα. Ορισμένα έρχονται μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), «σύστημα» που δημιουργεί στρεβλώσεις καθώς οδηγεί σε εκτίναξη των δαπανών.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης