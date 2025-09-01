Εγκυμοσύνη: Πόσο επικίνδυνη είναι για γυναίκες με αυτοάνοσα; Η ρευματολόγος διευκρινίζει

Μέχρι πρόσφατα, η ύπαρξη ενός αυτοάνοσου νοσήματος «έκοβε το νήμα» της ελπίδας των γυναικών να βιώσουν τη μητρότητα - Μια καθηγήτρια ρευματολογίας εξηγεί τι έχει αλλάξει σήμερα και πώς οι γυναίκες με αυτοάνοσα μπορούν να προσβλέπουν σε μια υγιή κύηση