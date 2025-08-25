Καρκίνος: Μπορεί ένα διαμάντι να τον εντοπίσει έγκαιρα; Νέα εποχή στην ογκολογία
Καρκίνος: Μπορεί ένα διαμάντι να τον εντοπίσει έγκαιρα; Νέα εποχή στην ογκολογία

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Warwick δημιούργησαν έναν υπερευαίσθητο αισθητήρα βασισμένο σε διαμάντια για την ανίχνευση καρκινικών κυττάρων

Καρκίνος: Μπορεί ένα διαμάντι να τον εντοπίσει έγκαιρα; Νέα εποχή στην ογκολογία
Κλέλια Γιαρίμογλου
Η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, ιδιαίτερα όταν τα καρκινικά κύτταρα έχουν κάνει μετάσταση σε άλλα όργανα, αποτελεί σημαντική πρόκληση για τους ογκολόγους και χειρουργούς. Μία νέα τεχνολογία, βασισμένη σε διαμάντια, υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εντοπίζονται οι όγκοι και οι λεμφαδένες με μεταστατικά κύτταρα, παρέχοντας ένα ασφαλές και μη τοξικό εργαλείο ανίχνευσης.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Warwick ανέπτυξαν έναν νέο αισθητήρα μαγνητικού πεδίου βασισμένο σε διαμάντια, μία φορητή συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει μικροσκοπικά μαγνητικά σωματίδια που εγχύονται στο σώμα.

Κλέλια Γιαρίμογλου
