Η Νο1 εξέταση που ρυπαίνει περισσότερο το περιβάλλον – Πόσους τόνους CO₂ εκπέμπει

Η σύγχρονη προσέγγιση στην υγεία δίνει μεγάλη έμφαση στην πρόληψη, και δικαίως. Είναι ο καλύτερος τρόπος να φροντίσουμε τον εαυτό μας πριν εμφανιστεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Όμως κάπου ανάμεσα στις ρουτίνες ευεξίας, τα check-up και τις εξετάσεις «για σιγουριά», χάνεται η ισορροπία. Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American College of Radiology, έρχεται να μας θυμίσει ότι ακόμη και η πρόληψη, όταν γίνεται χωρίς ουσιαστικό λόγο, έχει κόστος. Και όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τον πλανήτη.Η νέα έρευνα δείχνει ότι οι διαγνωστικές εξετάσεις, όπως μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες που δεν κρίνονται απαραίτητες από γιατρό, έχουν σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Για παράδειγμα, μόνο στους δικαιούχους του αμερικανικού προγράμματος Medicare, οι περιττές απεικονιστικές εξετάσεις ευθύνονται κάθε χρόνο για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που φτάνουν τους 129.000 μετρικούς τόνους. Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος, αυτή η ποσότητα εκπομπών ισοδυναμεί με την ενέργεια που χρειάζεται μια πόλη 70.000 κατοίκων για έναν ολόκληρο χρόνο.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr