Πόσο περίεργο θα γίνει το παιδί όταν μεγαλώσει; Πώς θα το καταλάβετε από μωρό

Μια μοναδική ευκαιρία σε μαθητές και φοιτητές, να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στον κόσμο της ρομποτικής, δίνει η ΠΛΑΙΣΙΟ Computers η οποία προχωράει σε ανοιχτό κάλεσμα στον 1 ο Διαγωνισμό Ρομποτικής και Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, «Plaisiobots: The Race», με κορυφαίο έπαθλο για τους νικητές, ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στο φημισμένο Πανεπιστήμιο ΜΙΤ.





Μια πρωτότυπη διαμήκης μελέτη σε βρέφη ανέδειξε έναν «μαγικό» τρόπο για να διαπιστώσει κανείς αν η είσοδος του παιδιού στη νηπιακή ηλικία θα σημάνει την έναρξη ενός καταιγισμού ερωτήσεων για τον κόσμο γύρω του. Σύμφωνα με τους ερευνητές από το Εργαστήριο Παιδικής Ανάπτυξης του κορυφαίου Πανεπιστημίου Johns Hopkins, αρκεί να παρατηρήσει κανείς κατά πόσο το παιδί «μαγεύεται» από ταχυδακτυλουργικά κόλπα.Το ενδιαφέρον του παιδιού για τα περίεργα γεγονότα του κόσμου στο προλεκτικό στάδιο θα διατηρηθεί στην πορεία του χρόνου, αποτελώντας έναν δείκτη της μελλοντικής του γνωστικής ικανότητας, ισχυρίζονται οι επιστήμονες. «Τα δεδομένα δείχνουν ότι κάποια τρίχρονα νήπια έχουν μια έφεση στην πρόσληψη πολλών πληροφοριών για τον κόσμο», ανέφερε η συνδιευθύντρια του Εργαστηρίου, Lisa Feigenson, αναφορικά με την πρόσφατη μελέτη με επικεφαλής την απόφοιτη Jasmin Perez που δημοσιεύεται στο Proceedings of the National Academy of Sciences.Για τις ανάγκες της πρώτης μελέτης που διερεύνησε το αποτύπωμα της βρεφικής «περιέργειας» στην εξέλιξη της γνωστικής ικανότητας των παιδιών -αντίστοιχα πειράματα έχουν πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερες κυρίως ηλικίες-, οι ερευνητές ακολούθησαν τη συνήθη μέθοδο επίδειξης σε βρέφη διαφόρων αντικειμένων με «μαγικές» ιδιότητες όπως να διαπερνούν έναν τοίχο ή να ίπτανται, προκαλώντας την έκπληξη ή την πλήξη στους μικρούς θεατές.