Καρδιοπάθεια: Οι διατροφικές αλλαγές που μειώνουν κατά 70% τους θανάτους

Σε μια σημαντική διαπίστωση κατέληξε η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC) σχετικά με τους θανάτους από καρδιοπάθειες, τονίζοντας πως περισσότεροι από τα δύο τρίτα θα είχαν αποφευχθεί εάν οι ασθενείς ακολουθούσαν ένα πιο υγιεινό πρόγραμμα διατροφής. Η δημοσίευση έγινε στο European Heart Journal – Quality of Care and Clinical Outcomes.Στο πρόσφατο συμπέρασμα οδήγησε η ανασκόπηση στοιχείων από την έρευνα Global Burden of Disease του 2017, η οποία διεξήχθη σε 195 χώρες κατά το διάστημα 1990 έως 2017. Σύμφωνα με τους αριθμούς, μόνο για το 2017 οι ασθενείς με ισχαιμική καρδιοπάθεια άγγιξαν τα 126,5 εκατομμύρια και σε 10,6 εκατομμύρια ανέρχονταν οι νέες διαγνώσεις. Η πάθηση κόστισε τη ζωή σε 8,9 εκατομμύρια ανθρώπους το ίδιο έτος, ποσοστό αντίστοιχο με το 16% όλων των θανάτων -το 1990 το ποσοστό αντιστοιχούσε σε 12.6%.