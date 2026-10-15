Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Έμαθε ταυτόχρονα ότι ήταν έγκυος και πως ο σύντροφός της μιλούσε με άλλη γυναίκα: Πάτησε τέρμα το γκάζι, προκάλεσε τροχαίο και τον άφησε παράλυτο
Έμαθε ταυτόχρονα ότι ήταν έγκυος και πως ο σύντροφός της μιλούσε με άλλη γυναίκα: Πάτησε τέρμα το γκάζι, προκάλεσε τροχαίο και τον άφησε παράλυτο
Η Λέιγκα Μάμπι οδηγούσε με 177 χιλιόμετρα, ενώ τσακωνόταν με τον Ντάνιελ Γουότερμαν - Έριξε το αυτοκίνητο στα δέντρα, τον άφησε παράλυτο - Λίγους μήνες αργότερα, εκείνος πέθανε κι εκείνη καταδικάστηκε για τον θάνατό του
Καταδικάστηκε 25χρονη στη Φλόριντα που προκάλεσε τροχαίο ενώ οδηγούσε με 177 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ τσακωνόταν με τον σύντροφό της, λίγες ώρες αφότου έμαθε πως ήταν έγκυος. Ο 22χρονος έμεινε παράλυτος και κατέθεσε πως η νεαρή προκάλεσε σκόπιμα το τροχαίο, ενώ στη συνέχεια άφησε την τελευταία του πνοή.
Η Λέιγκα Μάμπι οδηγούσε με 177 χιλιόμετρα, ενώ τσακωνόταν με τον Ντάνιελ Γουότερμαν. Ξαφνικά έστριψε και βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο 95 στην κομητεία Φλάγκλερ στη Φλόριντα και συγκρούστηκε με πολλά δέντρα τον Φεβρουάριο του 2025.
Ο Γουότερμαν διακομίστηκε στο νοσοκομείο και ήταν σε κώμα. Είχε σπάσει τον αυχένα του με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτος. Κατά τη νοσηλεία του συνήλθε και κατέθεσε στους αστυνομικούς πως η 25χρονη προκάλεσε σκόπιμα το τροχαίο. Ο 22χρονος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή τον Οκτώβριο του 2025, αφού διαγνώστηκε με πνευμονία, όπως αναφέρει η New York Post.
Από το τροχαίο τραυματίστηκε και η Μάμπι αλλά πήρε εξιτήριο και γέννησε το μωρό. Ο Ντάνιελ είχε καταθέσει πως ο καβγάς μεταξύ τους ξέσπασε αφού η 25χρονη είχε ανακαλύψει πως είναι έγκυος και επειδή εκείνος αντάλλαζε μηνύματα με άλλη γυναίκα.
Κατά την ακροαματική διαδικασία, η βοηθός εισαγγελέα Μελίσα Κλαρκ, περιέγραψε πως η Λέιγκα «ήταν τόσο εξοργισμένη που τηλεφώνησε στην καλύτερή της φίλη φωνάζοντας πως ο Ντάνιελ ανταλλάζει μηνύματα με άλλη γυναίκα. Όταν η καλύτερή της φίλη δεν αντέδρασε όπως ήθελε έκλεισε απότομα το τηλέφωνο», όπως ανέφερε το flagerlive.com.
Η Λέιγκα Μάμπι ισχυρίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου πως δεν γνώριζε τι οδήγησε στο τροχαίο, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισής της, Ρέιντ Χαρτ, αρνήθηκε ότι βρισκόταν «σε αποστολή αυτοκτονίας».
«Δεν υπάρχει απολύτως καμία απόδειξη ή λόγος να πιστέψουμε ότι βρισκόταν σε κατάσταση όπου επρόκειτο να θέσει όλες τις ζωές τους, συμπεριλαμβανομένης της δικής της και του αγέννητου παιδιού της, σε κίνδυνο σοβαρής βλάβης ή θανάτου. Οι προσπάθειές της να αποφύγει το τροχαίο, αμέσως μόλις έγινε αυτή η κίνηση, καταδεικνύουν ότι δεν είχε ποτέ την πρόθεση να συμβεί κάτι τέτοιο», είπε.
Η 25χρονη καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από τροχαίο και απερίσκεπτη οδήγηση με σοβαρό σωματικό τραυματισμό ενώ η ποινή της από το δικαστήριο θα ανακοινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
Η Λέιγκα Μάμπι οδηγούσε με 177 χιλιόμετρα, ενώ τσακωνόταν με τον Ντάνιελ Γουότερμαν. Ξαφνικά έστριψε και βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο 95 στην κομητεία Φλάγκλερ στη Φλόριντα και συγκρούστηκε με πολλά δέντρα τον Φεβρουάριο του 2025.
Ο Γουότερμαν διακομίστηκε στο νοσοκομείο και ήταν σε κώμα. Είχε σπάσει τον αυχένα του με αποτέλεσμα να μείνει παράλυτος. Κατά τη νοσηλεία του συνήλθε και κατέθεσε στους αστυνομικούς πως η 25χρονη προκάλεσε σκόπιμα το τροχαίο. Ο 22χρονος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή τον Οκτώβριο του 2025, αφού διαγνώστηκε με πνευμονία, όπως αναφέρει η New York Post.
Από το τροχαίο τραυματίστηκε και η Μάμπι αλλά πήρε εξιτήριο και γέννησε το μωρό. Ο Ντάνιελ είχε καταθέσει πως ο καβγάς μεταξύ τους ξέσπασε αφού η 25χρονη είχε ανακαλύψει πως είναι έγκυος και επειδή εκείνος αντάλλαζε μηνύματα με άλλη γυναίκα.
Κατά την ακροαματική διαδικασία, η βοηθός εισαγγελέα Μελίσα Κλαρκ, περιέγραψε πως η Λέιγκα «ήταν τόσο εξοργισμένη που τηλεφώνησε στην καλύτερή της φίλη φωνάζοντας πως ο Ντάνιελ ανταλλάζει μηνύματα με άλλη γυναίκα. Όταν η καλύτερή της φίλη δεν αντέδρασε όπως ήθελε έκλεισε απότομα το τηλέφωνο», όπως ανέφερε το flagerlive.com.
Η Λέιγκα Μάμπι ισχυρίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου πως δεν γνώριζε τι οδήγησε στο τροχαίο, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισής της, Ρέιντ Χαρτ, αρνήθηκε ότι βρισκόταν «σε αποστολή αυτοκτονίας».
«Δεν υπάρχει απολύτως καμία απόδειξη ή λόγος να πιστέψουμε ότι βρισκόταν σε κατάσταση όπου επρόκειτο να θέσει όλες τις ζωές τους, συμπεριλαμβανομένης της δικής της και του αγέννητου παιδιού της, σε κίνδυνο σοβαρής βλάβης ή θανάτου. Οι προσπάθειές της να αποφύγει το τροχαίο, αμέσως μόλις έγινε αυτή η κίνηση, καταδεικνύουν ότι δεν είχε ποτέ την πρόθεση να συμβεί κάτι τέτοιο», είπε.
Η 25χρονη καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από τροχαίο και απερίσκεπτη οδήγηση με σοβαρό σωματικό τραυματισμό ενώ η ποινή της από το δικαστήριο θα ανακοινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
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