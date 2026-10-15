Έμαθε ταυτόχρονα ότι ήταν έγκυος και πως ο σύντροφός της μιλούσε με άλλη γυναίκα: Πάτησε τέρμα το γκάζι, προκάλεσε τροχαίο και τον άφησε παράλυτο

Το αυτοκίνητο μετά το τροχαίο

Κατά την ακροαματική διαδικασία, η βοηθός εισαγγελέα Μελίσα Κλαρκ, περιέγραψε πως η Λέιγκα «ήταν τόσο εξοργισμένη που τηλεφώνησε στην καλύτερή της φίλη φωνάζοντας πως ο Ντάνιελ ανταλλάζει μηνύματα με άλλη γυναίκα. Όταν η καλύτερή της φίλη δεν αντέδρασε όπως ήθελε έκλεισε απότομα το τηλέφωνο», όπως ανέφερε το

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Η Λέιγκα Μάμπι ισχυρίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου πως δεν γνώριζε τι οδήγησε στο τροχαίο, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισής της, Ρέιντ Χαρτ, αρνήθηκε ότι βρισκόταν «σε αποστολή αυτοκτονίας».

«Δεν υπάρχει απολύτως καμία απόδειξη ή λόγος να πιστέψουμε ότι βρισκόταν σε κατάσταση όπου επρόκειτο να θέσει όλες τις ζωές τους, συμπεριλαμβανομένης της δικής της και του αγέννητου παιδιού της, σε κίνδυνο σοβαρής βλάβης ή θανάτου. Οι προσπάθειές της να αποφύγει το τροχαίο, αμέσως μόλις έγινε αυτή η κίνηση, καταδεικνύουν ότι δεν είχε ποτέ την πρόθεση να συμβεί κάτι τέτοιο», είπε.

Η 25χρονη καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από τροχαίο και απερίσκεπτη οδήγηση με σοβαρό σωματικό τραυματισμό ενώ η ποινή της από το δικαστήριο θα ανακοινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.