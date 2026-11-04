Δημοσιογράφος του Politico σε live εκπομπή πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ με ανοιχτή ακρόαση: Δεν θα περάσω 2 χρόνια ασκώντας βέτο, της είπε
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ Δημοσιογράφος Politico

Δημοσιογράφος του Politico σε live εκπομπή πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ με ανοιχτή ακρόαση: Δεν θα περάσω 2 χρόνια ασκώντας βέτο, της είπε

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε απροσδόκητα σε τηλεφώνημα της δημοσιογράφου Ντάσα Μπερνς του Politico, την ώρα που εκείνη βρισκόταν σε ζωντανή εκπομπή, το βράδυ της Τρίτης, μετά τη μεγάλη ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές

Δημοσιογράφος του Politico σε live εκπομπή πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ με ανοιχτή ακρόαση: Δεν θα περάσω 2 χρόνια ασκώντας βέτο, της είπε
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Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε απροσδόκητα σε τηλεφώνημα της δημοσιογράφου Ντάσα Μπερνς του Politico, την ώρα που εκείνη βρισκόταν σε ζωντανή εκπομπή, το βράδυ της Τρίτης (3/11), μετά τη μεγάλη ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η αντίδρασή του ήταν αξιοσημείωτη: εμφανίστηκε ήρεμος, σχεδόν συμφιλιωτικός, και δήλωσε πρόθυμος να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς, παρά το εκλογικό πλήγμα.

Η Μπερνς κάλεσε τον Τραμπ ενώ συμμετείχε στο Politico Elections Live. Ο πρόεδρος σήκωσε το τηλέφωνο και η δημοσιογράφος τον ενημέρωσε ότι συνομιλούσε ζωντανά μαζί της και με τους συναδέλφους της.

Όταν τον ρώτησε τι πήγε στραβά για το κόμμα του, απάντησε:

«Δεν ήμουν υποψήφιος και δεν καταφέραμε να κινητοποιήσουμε τους ψηφοφόρους. Αν ήμουν στο ψηφοδέλτιο, θα είχαμε κερδίσει. Θα είχαμε κερδίσει τα πάντα πολύ εύκολα».

Η δημοσιογράφος τού υπενθύμισε ότι ο ίδιος είχε ζητήσει από τους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες σαν να ήταν υποψήφιος.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι είχε κάνει αυτή την έκκληση, αλλά υποστήριξε πως οι ψηφοφόροι δεν συμπαθούσαν αρκετούς από τους Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους.

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«Δεν θέλω να περάσω δύο χρόνια ασκώντας βέτο στα πάντα»

Η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε όταν ρωτήθηκε για τη συνεργασία του με το νέο, ελεγχόμενο από τους Δημοκρατικούς Κογκρέσο.

«Θα συνεργαστούμε με τους Δημοκρατικούς για να πάνε καλά τα πράγματα στη χώρα μας», δήλωσε. «Δεν θέλω απλώς να κάθομαι εκεί για δύο χρόνια και να ασκώ βέτο στα πάντα», πρόσθεσε. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι είχε ήδη επικοινωνήσει με ορισμένα στελέχη των Δημοκρατικών.

Όταν ρωτήθηκε αν θα εξέταζε μια συμφωνία για το μεταναστευτικό, απάντησε ότι θα εξέταζε οτιδήποτε θεωρούσε κατάλληλο και ωφέλιμο για τη χώρα.

Παράλληλα, απέφυγε να κατονομάσει υπευθύνους για την εκλογική ήττα και επέμεινε ότι η στρατιωτική του απόφαση για το Ιράν ήταν σωστή.
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