Δημοσιογράφος του Politico σε live εκπομπή πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ με ανοιχτή ακρόαση: Δεν θα περάσω 2 χρόνια ασκώντας βέτο, της είπε

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε απροσδόκητα σε τηλεφώνημα της δημοσιογράφου Ντάσα Μπερνς του Politico, την ώρα που εκείνη βρισκόταν σε ζωντανή εκπομπή, το βράδυ της Τρίτης, μετά τη μεγάλη ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές