Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Θρίλερ με 31χρονο σπηλαιολόγο στη Σαρδηνία: Είναι εγκλωβισμένος πάνω από 16 ώρες σε βάθος 10 μέτρων μετά από κατολίσθηση
Θρίλερ με 31χρονο σπηλαιολόγο στη Σαρδηνία: Είναι εγκλωβισμένος πάνω από 16 ώρες σε βάθος 10 μέτρων μετά από κατολίσθηση
Ο άνδρας, βρισκόταν μαζί με άλλους πεζοπόρους όταν σημειώθηκε η κατολίσθηση, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί στο εσωτερικό του σπηλαίου
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στη Σαρδηνία της Ιταλίας, όπου ένας 31χρονος σπηλαιολόγος παραμένει εγκλωβισμένος για περισσότερες από 16 ώρες σε βάθος περίπου 10 μέτρων, έπειτα από κατολίσθηση που έφραξε την είσοδο σπηλαίου.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο σπήλαιο Gorropeddu. Ο άνδρας, ο οποίος κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή του Σάσαρι, βρισκόταν μαζί με άλλους πεζοπόρους όταν σημειώθηκε η κατολίσθηση, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί στο εσωτερικό του σπηλαίου, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Οι υπόλοιποι εκδρομείς ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν τις Αρχές, κινητοποιώντας τις δυνάμεις διάσωσης.
Οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής (11/10), συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους διασώστες να καταβάλλουν προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του 31χρονου.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο σπήλαιο Gorropeddu. Ο άνδρας, ο οποίος κατοικεί στην ευρύτερη περιοχή του Σάσαρι, βρισκόταν μαζί με άλλους πεζοπόρους όταν σημειώθηκε η κατολίσθηση, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί στο εσωτερικό του σπηλαίου, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Οι υπόλοιποι εκδρομείς ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν τις Αρχές, κινητοποιώντας τις δυνάμεις διάσωσης.
Οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν το βράδυ της Κυριακής (11/10), συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους διασώστες να καταβάλλουν προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του 31χρονου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τον 31χρονο, ο οποίος ανταποκρίθηκε. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δεκάδες ειδικοί του Εθνικού Σώματος Ορεινής και Σπηλαιολογικής Διάσωσης της Ιταλίας, καθώς και πυροσβέστες.
#Nuoro, da ieri intervento con @cnsas_official a Urzulei per soccorso a uno speleologo bloccato in una grotta per un cedimento. Sul posto 30 #vigilidelfuoco con team USAR, operazioni in corso [#12ottobre 9:00] https://t.co/IdP2bdpMWv— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 12, 2026
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