Η στιγμή που μητέρα παίρνει σηκωτό τον γιο της από επεισόδια σε μαθητική διαδήλωση στη Γαλλία
Η στιγμή που μητέρα παίρνει σηκωτό τον γιο της από επεισόδια σε μαθητική διαδήλωση στη Γαλλία
Viral το στιγμιότυπο με τη μητέρα που κυνηγά τον γιο της και τον απομακρύνει από την ένταση - Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για την κατάσταση στα σχολεία
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από τη Γαλλία, στο οποίο μια εξοργισμένη μητέρα εμφανίζεται να απομακρύνει με το ζόρι τον γιο της από τα επεισόδια που συνοδεύουν τις μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων εβδομάδων.
Στο βίντεο, η γυναίκα εμφανίζεται να βγαίνει από το αυτοκίνητό της και τρέχει προς τον γιο της, ενώ στο βάθος υψώνονται καπνοί. Μόλις τον πλησιάζει, τον αρπάζει με το ένα χέρι και αρχίζει να τον χτυπά στην πλάτη με το άλλο, οδηγώντας τον προς το όχημα. Παρότι ο νεαρός είναι αρκετά ψηλότερός της, η μητέρα καταφέρνει να τον βάλει στο αυτοκίνητο, απομακρύνοντάς τον από το σημείο των επεισοδίων.
Το στιγμιότυπο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το αναδημοσίευσαν διεθνή ΜΜΕ όπως η Daily Mail. Η ακριβής τοποθεσία και ο χρόνος καταγραφής του βίντεο δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.
Δείτε το βίντεο:
Το περιστατικό έρχεται εν μέσω των εκτεταμένων κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν στις 17 Σεπτεμβρίου, με τους Γάλλους μαθητές να ζητούν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης, περισσότερους καθηγητές και ανακαίνιση των σχολικών κτιρίων.
Οι διαδηλώσεις έχουν συνοδευτεί από επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Παιδείας, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 141 λύκεια παρέμεναν κλειστά, έναντι σχεδόν 600 στην αρχή της εβδομάδας.
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την έκτακτη πρόσληψη 3.000 αναπληρωτών καθηγητών, ωστόσο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θεωρούν ότι τα μέτρα δεν επαρκούν.
Οι ζημιές από τα επεισόδια εκτιμώνται σε τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μαθητικές, φοιτητικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν απευθύνει νέο κάλεσμα για κινητοποιήσεις την Τρίτη 13 Οκτωβρίου.
Στο βίντεο, η γυναίκα εμφανίζεται να βγαίνει από το αυτοκίνητό της και τρέχει προς τον γιο της, ενώ στο βάθος υψώνονται καπνοί. Μόλις τον πλησιάζει, τον αρπάζει με το ένα χέρι και αρχίζει να τον χτυπά στην πλάτη με το άλλο, οδηγώντας τον προς το όχημα. Παρότι ο νεαρός είναι αρκετά ψηλότερός της, η μητέρα καταφέρνει να τον βάλει στο αυτοκίνητο, απομακρύνοντάς τον από το σημείο των επεισοδίων.
Το στιγμιότυπο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το αναδημοσίευσαν διεθνή ΜΜΕ όπως η Daily Mail. Η ακριβής τοποθεσία και ο χρόνος καταγραφής του βίντεο δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.
Δείτε το βίντεο:
A mother catches her son at the high school riots in France— Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2026
🇫🇷 pic.twitter.com/PjymHUeJiq
Συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία
Το περιστατικό έρχεται εν μέσω των εκτεταμένων κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν στις 17 Σεπτεμβρίου, με τους Γάλλους μαθητές να ζητούν καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης, περισσότερους καθηγητές και ανακαίνιση των σχολικών κτιρίων.
Οι διαδηλώσεις έχουν συνοδευτεί από επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Παιδείας, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 141 λύκεια παρέμεναν κλειστά, έναντι σχεδόν 600 στην αρχή της εβδομάδας.
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την έκτακτη πρόσληψη 3.000 αναπληρωτών καθηγητών, ωστόσο οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θεωρούν ότι τα μέτρα δεν επαρκούν.
Οι ζημιές από τα επεισόδια εκτιμώνται σε τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μαθητικές, φοιτητικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν απευθύνει νέο κάλεσμα για κινητοποιήσεις την Τρίτη 13 Οκτωβρίου.
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