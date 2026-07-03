Έκλεψαν 80 φιάλες φαιντανύλης από το Ισραηλιτικό Νοσοκομείο της Ρώμης
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Φαιντανύλη Ιταλία Ναρκωτικά

Έκλεψαν 80 φιάλες φαιντανύλης από το Ισραηλιτικό Νοσοκομείο της Ρώμης

Υπολογίζεται ότι από τις 80 φιάλες μπορούν να διοχετευθούν στην παράνομη αγορά μέχρι και 20.000 δόσεις ναρκωτικών

Έκλεψαν 80 φιάλες φαιντανύλης από το Ισραηλιτικό Νοσοκομείο της Ρώμης
Σύμφωνα με ό,τι έγινε γνωστό από τις ιταλικές αρχές, από το Ισραηλιτικό Νοσοκομείο της Ρώμης, εκλάπησαν σήμερα 80 φιάλες του συνθετικού οπιοειδούς Fentanyl, γνωστού και ως φαιντανύλη.

Χρησιμοποιείται ως ισχυρό αναλγητικό, αλλά ευθύνεται και για ολοένα και αυξανόμενο αριθμό θανάτων, λόγω της χρήσης του ως ναρκωτικής ουσίας. Υπολογίζεται ότι από τις 80 φιάλες που εκλάπησαν, μπορεί να διοχετευθούν στην παράνομη αγορά, μέχρι και 20.000 δόσεις άκρως επικίνδυνων ναρκωτικών.

Οι φιάλες φυλάσσονταν σε θυρίδα ασφαλείας του νοσοκομείου και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για «κλοπή κατά παραγγελία». Το γεγονός κατήγγειλαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, αρκετοί από τους οποίους, όμως, φέρονται να διαθέτουν τα κλειδιά της εν λόγω θυρίδας.

Με την υπόθεση ασχολήθηκε ήδη η ιταλική προεδρία της κυβέρνησης, όπου πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη. Πηγές της ιταλικής κυβέρνησης αναφέρουν ότι «υπάρχει μεγάλη ανησυχία, λόγω της ανεύθυνης συμπεριφοράς όσων θα έπρεπε να εγγυηθούν την ασφαλή φύλαξη των συγκεκριμένων ουσιών».

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