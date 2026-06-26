Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στο νησί Μιντανάο στις Φιλιππίνες

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 29 χιλιομέτρων σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών - Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες προς το παρών