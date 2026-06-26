Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στο νησί Μιντανάο στις Φιλιππίνες
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Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στο νησί Μιντανάο στις Φιλιππίνες

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 29 χιλιομέτρων σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών - Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες προς το παρών

Σεισμός 6,4 Ρίχτερ στο νησί Μιντανάο στις Φιλιππίνες
Σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη νήσο Μιντανάο των νότιων Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).


Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 29 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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